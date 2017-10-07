النواب يوافقون بالاغلبية على قانون طباعة الأموال

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة على مشروع تعديل الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض الذي عدل مادة واحدة فقط هي المادة 45 مكرر التي تقول" بغض النظر عن كل حكم مخالف، يقوم بنك الجزائر، ابتداء من دخول هذا الحكم حيز التنفيذ، بشكل استثنائي ولمدة خمس سنوات بشراء مباشرة عن الخزينة السندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة من أجل المساهمة على وجه الخصوص في، تغطية احتياجات تمويل الخزينة، تمويل الدين العمومي الداخلي، وتمويل الاستثمار".

وتضيف المادة" تنفذ هذه الآلية لمرافقة برنامج الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والميزانية، والتي ينبغي أن تفضي في نهاية الفترة المذكورة أعلاه، كأقصى تقدير إلى توازنات خزينة الدولة، وتوازن ميزان المدفوعات، وتحدد آلية متابعة تنفيذ هذا الحكم من طرف الخزينة وبنك الجزائر عن طريق التنظيم".

هذا وسيعرض المشروع هذا الأسبوع على أعضاء مجلس الأمة.