لقاح الانفلونزا في الصيدليات منتصف أكتوبر

أعلن مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان جمال فورار، هذا الأحد، عن توفر اللقاح المضادة للأنفلونزا الموسمية بالمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة سيكون ابتداء من 15 أكتوبر 2017 .

وأوضح الدكتور فورار خلال ندوة صحفية أهمية هذا اللقاح لا سيما بالنسبة للمصابين بأمراض مزمنة، والحوامل وأطفال.

وأكد المسؤول استيراد معهد باستور الجزائر لـ2.5 مليون جرعة، مع إمكانية استيراد كميات إضافية عند الضرورة.

و استثمرت وزارة الصحة هذه السنة في الإتصال والإعلام بأهمية اللقاح أكثر من السنوات الماضية وذلك من خلال تعزيز الحملات التوعوية والتحسيسية بتخصيص ومضات إشهارية تلفزيونية وإذاعية فضلا عن ملصقات بالأماكن العمومية والمؤسسات الصحية ووسائل النقل العمومي، حسب ما صرح به المتحدث.

ولفت الدكتور فورار إلى أن الفئات الأكثر عرضة للفيروس وأكثر حاجة إلى هذا اللقاح استفادت من قرابة 1.3 مليون جرعة خلال الموسم 2016/ 2017 مما جعل المصابين بالأمراض المزمنة والحوامل والأطفال وفئة المسنين أكثر حماية من قبل.

وأشار استنادا إلى معطيات المنظمة العالمية للصحة أن الأنفلونزا الموسمية تتسبب في إصابة بين 3 إلى 5 ملايين حالة خطيرة سنويا تؤدي إلى وفاة بين 250 إلى 500 ألف شخص في العالم .