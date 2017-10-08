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40 نصا عقابيا ينتظر مهنيي قطاع الصحة

  08 أكتوبر 2017 - 15:08   قرئ 26 مرة   0 تعليق   الوطني
40 نصا عقابيا ينتظر مهنيي قطاع الصحة

TSA انتقد رئيس مجلس عمدة الأطباء الدكتور محمد بقاط بركاني، مشروع قانون الصحة الجديد والذي تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة، مؤكدا بان القانون يتضمن 40 نصا عقابيا للمهنيين، وهوما يعادل حسبه 10 بالمائة من مضمون القانون الذي يفترض أنه مدني وليس قانونا للعقوبات. وتساءل ذات المتحدث عن سبب إقصاء الشركاء الاجتماعيين في صياغة القانون الجديد الذي يعني المهنيين بالدرجة الأولى، مؤكدا بأن النص الجديد يتجاوز الكثير من القضايا التي تهم المهنيين ولا يشتغل على مكمن المشكل في قطاع الصحة المريض. وأكد الدكتور بقات بركاني خلال الندوة التي نشطها اليوم الأحد في منتدى المجاهد تحت عنوان ” الاعلام حول الصحة للمهنيين ومستخدمي الصحة”، بأن قطاع الصحة في الجزائر مريض ويعاني الكثير من المشاكل بسبب افتقار الوزارة الوصية لورقة طريق واضحة وجادة ودائمة تحدد برنامج عملها وتضبط أهدافها ومشاريعها. و استعرض الدكتور بركاني جملة المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة بما فيها نقص الموارد البشرية من أطباء ومتخصصين و ممرضين وقابلات.. مؤكدا بان هذا المشكل يعتبر المسؤول الأول عن المشاكل الكارثية التي تشهدها المستشفيات الجزائرية عبر الوطن وخاصة في المناطق الداخلية حيث يضطر فيها الطبيب للعمل في ظروف لا تسمح له بالعمل في الوقت الذي يحظى فيه عمال سونطراك على سبيل المثال بظروف عمل إمتيازية. كما دعا بقاط بركاني مؤكدا على ضرورة إرساء المجلس الوطني لممارسي الصحة كهيئة مستقلة ذات مهام استشارية تشريعية، كما دعا لضرورة تفعيل دور الوكالة الوطنية للتوثيق الصحي وكذا الوكالة الوطنية للأدوية الذين تحولا الى جهازين مشلولين في ارض الواقع. في سياق مقابل تحدث الخبير في الإعلام و التكوين الطبي المستمر الدكتور إسماعيل بولبينة، عن النقائص التي تعاني منها المؤسسات الإستشفائية على مستوى الخدمة مؤكدا بأن قطاع الصحة في الجزائر مريض باللاإنسانية ، من حيث غياب أخلاقيات إستقبال المرضى و التكفل بهم من قبل الفريق الطبي، و هو ما يعلق عليه ذات المتحدث أسباب تفشي ظاهرة العنف في المستشفيات و خاصة على مستوى مصلحة الاستعجالات. كما افاد ذات المتحدث بان تلك الممارسات تؤدي بالكثير من الجزائريين للتوجه للاستشفاء في الخارج وخاصة في فرنسا التي تحولها لحقل تجارب للمتربصين ليعود اغلبهم ميتا الى الجزائر، مؤكدا رفض الصندوق الوطني للتأمين الإفصاح عن الأرقام الحقيقية لعدد المرضى الذين يعودون أموات من فرنسا.

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