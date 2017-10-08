وكالات الأسفار توفر العملة الصعبة من السوق السوداء

تَوقع ارتفاع أسعار العمرة بسبب الأوروب و الدولار

بنك الجزائر لا يضمن التحويلات المالية إلى السعودية في العمرةت

ينتظر أن تعرف أسعار العمرة خلال الموسم الداخل ارتفاعا بسبب الزيادات الجنونية التي عرفها الأورو والدولار في السوق السوداء مقابل تراجع قيمة الدينار الجزائر، حيث إن وكالات السياحة والأسفار تلبي احتياجاتها من العملة الصعبة من السوق غير الرسمية وتدفع تكاليف الإقامة والإعاشة والنقل وغيرها لدى المتعاملين السعوديين خارج إطار البنوك.

توقعت مصادرنا تسجيل ارتفاع طفيف في أسعار العمرة خلال موسم 1439/2018، المنتظر انطلاقها شهر نوفمبر القادم حسب المعطيات المتوفرة، في انتظار إصدار الديوان الوطني للحج والعمرة لدفتر الشروط الخاص بتنظيم العملية وبداية اعتماد وكالات الأسفار التي ستتكفل بنقل وتأطير الجزائريين بالسعودية، مرجعة هذه الأخيرة الارتفاع إلى الزيادات التي عرفتها العملتين الأجنبيتين الأورو و الدولار في السوق السوداء وتراجع قيمة الدينار، حيث تجاوز الأول لأول مرة سقف 2 مليون سنتيم لكل 100 أورو والثاني سقف 17 ألف دينار جزائري لكل 100 دولار، وأوضحت أن سعر العمرة العادية أي التي تكون برحلة مباشرة وإقامة قريبة من الحرم المكي سيكون في حدود 15 مليون و5 آلاف دينار جزائري، حتى إذا لم تعرف أسعار الخدمات في البقاع المقدسة زيادة.

ويُهدد أصحاب الوكالات السياحية بالسجن بسبب التحويلات المالية غير المقننة التي لا تضمنها البنوك في الجزائر نحو الخارج في هذا المجال، حيث يلجأ هؤلاء بعلم السلطات على تهريب الأموال بـ الأورو و الدولار عبر المطارات الجزائرية لدفع تكاليف الفنادق ومختلف الخدمات مثل السعودية خلال موسم العمرة، علما أن المتعاملين السياحيين قاموا برفع مقترح لوزارة السياحة في اجتماع انعقد في 16 نوفمبر 2015 حول تقنيين التحويلات المالية للسعودية خلال موسم العمرة، وهو المقترح الذي قال بشأنه وزير السياحة السابق عمر غول إنه رفعه بدوره إلى وزارة المالية، في حين قال وزير الشؤون الدينية الحالي محمد عيسى في منتصف عام 2015 إن الوقت قد حان لتقنيين وضمان هذه التحويلات سواء بالنسبة للمتعاملين الناشطين في مجال العمرة أو السياحة ككل، مثلما هو متعامل به في الحج، وتابع أن الأمر يقع هنا على عاتق وزارة السياحة ونظن أنها على علم بهذا الإشكال.

من جهة أخرى، سيحِل وكلاء سعوديون بالجزائر بين 10 و12 أكتوبر الجاري للترويج لعروضهم في مجال الإقامة والإعاشة والنقل وباقي الخدمات، في صالون العمرة، قبل أسابيع قليلة فقط تفصلنا عن انطلاق موسم 1439، الذي ينتظر أن يفتتح خلال نوفمبر بالنسبة للجزائريين.