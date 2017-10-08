شريط الاخبار
الجزائر تطالب رسميا بتنظيف المكتب من لوبي البروبغندا المغربي ارحل يا ولد علي ومعك زطشي وحاشيته.. واتركوا الرياضة لأهلها سونلغاز تتنفس الصعداء وتخرج من دائرة خطر الإفلاس 46 مليار دينار جزائري نفقات التسيير في قانون المالية 2018 ميدفيديف اليوم بالجزائر لبحث التعاون في المجال العسكري والطاقوي ديون الدولة تقتطع 10 بالمائة من ميزانية التجهيز لـ 2018 راوية يُحرج طورش ويُبقي الغموض حول حجم الأموال المطبوعة الصكوك والأسهم الوقفية لتفعيل عائدات الأوقاف في الجزائر لقاح الأنفلونزا الموسمية متوفر في الصيدليات بداية من 15 أكتوبر تَوقع ارتفاع أسعار العمرة بسبب الأوروب و الدولار إحالة ملف برلماني سابق على محكمة الجنايات عن تهمة التخابر لجهات أجنبية احتجاج 35 نقابيا مسرّحا من الشغل بسونلغاز أمام وزارة العمل جمعيات أولياء التلاميذ تطالب والي جيجل بالتدخل لفتح المطاعم المغلقة الجامعات الجزائرية تتذيل الترتيب العالمي والإفريقي ضبط قوائم خارج الآجال القانونية ومترشحون أحرار يشتكون من إقصاء ممنهج ! الأرسيدي يجدد رفضه التصويت على قانون النقد والقرض 630 قائمة من 14 حزبا تتنافس على 53 مجلسا بلديا وولائيا بتلمسان أعداء الجزائر فشلوا في توظيف جرثومة الإرهاب لتحقيق مآربهم الشخصية 20 مليون أورو مداخيل الجزائر من بيع حصتها من سمك التونة الحكومة تأمر بإخراج مليون قنطار من البطاطا في غضون أسبوع 30 بالمائة نسبة الرسوب في السنة الأولى متوسط «أبو جعفر الأفغاني».. الأمير المزعوم لتنظيم «داعش» في قسنطينة! زيادات في «الدخان» و»الشمة» لدعم «كناص» وصندوق مكافحة السرطان «كناس» يتهم حجار بتهميش النقابات الفاعلة ويهدد بالتصعيد إخراج مخزون البطاطا من غرف التبريد في غضون 10 أيام لكسر الأسعار الجزائريون يأملون في مزيد من الحريات واستكمال المسار الديمقراطي فرنسا تشارك في صالون تربية الحيوانات والمعدات الزراعية فاتورة استيراد القمح والفرينة تبلغ 1.6 مليار دولار تدعيم الورشات بالمحطة الحرارية ببلارة في جيجل الاحتجاجات في الأفلان تهدد بتكرار سيناريو تشريعيات 97 في محليات 2017 ألكاراز يبيع وهما جديدا للجزائريين ويعد بلقب قاري في 2019 النفط يتراجع إلى 55.60 دولارا وبأوبك متفائلة بتمديد خفض الإنتاج تفاصيل مسابقة الالتحاق بمعاهد التكوين المتخصص للشؤون الدينية تعليمات صارمة لمحاربة ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للشواطئ فرار سجين من محكمة حسين داي تم بتواطؤ أربعة من أصدقائه سونلغاز تقطع الكهرباء عن مؤسسات عمومية لم تسدد ديونها بيع وتأجير السكنات الوظيفية للمغتربين بوهران طلبة خارج المدرجات والأقسام والوصاية تلتزم الصمت معالجة 500 ألف خطأ بيداغوجي في الطور الابتدائي والمتوسط وزارة السكن تشدد اللهجة مع المستفيدين من السوسيال وتخيّرهم بين الدفع أو الطرد
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. تَوقع ارتفاع أسعار العمرة بسبب الأوروب و الدولار

وكالات الأسفار توفر العملة الصعبة من السوق السوداء

تَوقع ارتفاع أسعار العمرة بسبب الأوروب و الدولار

  08 أكتوبر 2017 - 18:36   قرئ 46 مرة   0 تعليق   الوطني
تَوقع ارتفاع أسعار العمرة بسبب الأوروب و الدولار

بنك الجزائر لا يضمن التحويلات المالية إلى السعودية في العمرةت

ينتظر أن تعرف أسعار العمرة خلال الموسم الداخل ارتفاعا بسبب الزيادات الجنونية التي عرفها  الأورو   والدولار  في السوق السوداء مقابل تراجع قيمة الدينار الجزائر، حيث إن وكالات السياحة والأسفار تلبي احتياجاتها من العملة الصعبة من السوق غير الرسمية وتدفع تكاليف الإقامة والإعاشة والنقل وغيرها لدى المتعاملين السعوديين خارج إطار البنوك.

 

توقعت مصادرنا تسجيل ارتفاع طفيف في أسعار العمرة خلال موسم 1439/2018، المنتظر انطلاقها شهر نوفمبر القادم حسب المعطيات المتوفرة، في انتظار إصدار الديوان الوطني للحج والعمرة لدفتر الشروط الخاص بتنظيم العملية وبداية اعتماد وكالات الأسفار التي ستتكفل بنقل وتأطير الجزائريين بالسعودية، مرجعة هذه الأخيرة الارتفاع إلى الزيادات التي عرفتها العملتين الأجنبيتين  الأورو  و الدولار  في السوق السوداء وتراجع قيمة الدينار، حيث تجاوز الأول لأول مرة سقف 2 مليون سنتيم لكل 100 أورو والثاني سقف 17 ألف دينار جزائري لكل 100 دولار، وأوضحت أن سعر العمرة العادية أي التي تكون برحلة مباشرة وإقامة قريبة من الحرم المكي سيكون في حدود 15 مليون و5 آلاف دينار جزائري، حتى إذا لم تعرف أسعار الخدمات في البقاع المقدسة زيادة.

ويُهدد أصحاب الوكالات السياحية بالسجن بسبب التحويلات المالية غير المقننة التي لا تضمنها البنوك في الجزائر نحو الخارج في هذا المجال، حيث يلجأ هؤلاء بعلم السلطات على تهريب الأموال بـ  الأورو  و الدولار  عبر المطارات الجزائرية لدفع تكاليف الفنادق ومختلف الخدمات مثل السعودية خلال موسم العمرة، علما أن المتعاملين السياحيين قاموا برفع مقترح لوزارة السياحة في اجتماع انعقد في 16 نوفمبر 2015 حول تقنيين التحويلات المالية للسعودية خلال موسم العمرة، وهو المقترح الذي قال بشأنه وزير السياحة السابق عمر غول إنه رفعه بدوره إلى وزارة المالية، في حين قال وزير الشؤون الدينية الحالي محمد عيسى في منتصف عام 2015 إن الوقت قد حان لتقنيين وضمان هذه التحويلات سواء بالنسبة للمتعاملين الناشطين في مجال العمرة أو السياحة ككل، مثلما هو متعامل به في الحج، وتابع أن الأمر يقع هنا على عاتق وزارة السياحة ونظن أنها على علم بهذا الإشكال.

من جهة أخرى، سيحِل وكلاء سعوديون بالجزائر بين 10 و12 أكتوبر الجاري للترويج لعروضهم في مجال الإقامة والإعاشة والنقل وباقي الخدمات، في صالون العمرة، قبل أسابيع قليلة فقط تفصلنا عن انطلاق موسم 1439، الذي ينتظر أن يفتتح خلال نوفمبر بالنسبة للجزائريين.

زين الدين زديغة

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات