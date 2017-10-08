معهد باستور يتكفل باستيراد 2.5 مليون جرعة

لقاح الأنفلونزا الموسمية متوفر في الصيدليات بداية من 15 أكتوبر

أعلن رئيس عمادة الأطباء الجزائريين عن توفر اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية بداية من 15 أكتوبر، حيث استورد معهد باستور ما يقارب 2.5 مليون جرعة، وكشف عن استفادة ما يقارب 1.3 مليون مصاب من هذه الجرعة بين 2016 و2017، داعيا الجميع للتجند من أجل إنجاح هذه العملية المهمة لتجنب ما حدث العام الماضي.

أكد رئيس عمادة الأطباء الجزائريين بركاني بقاط، ضرورة تضاعف الجهود من طرف الجميع، أما الدولة فعليها التفكير في ميكانيزمات أخرى في إطار التشاور بين الجميع حتى الشعب، لإيجاد حلول للمشاكل التي يعيشها القطاع. وشدد بركاني بقاط على ضرورة وضع خارطة طريق، لتكون الصحة هي البارزة، قصد معرفة عدد المصابين بداء السكري، وكذلك بالنسبة للعلاج المبكر، للتمكن من تقليل الإصابة به، مشيرا إلى أن ورقة الصحة يجب أن تؤثر على الموجودين في وزارة الصحة وتتكيف مع القوانين. وأعلن عن توفر اللقاح ضد الأنفونزا الموسمية بداية من 15 من هذا الشهر، داعيا إلى تجند الجميع من أجل إنجاح العملية، مؤكدا أن فشل حملة التلقيح التي باشرتها وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات العام الماضي يعود إلى الإشاعات التي أطلقتها بعض الأطراف فيما يتعلق بعدم فعالية الدواء وصدّقها الكل، مشيرا إلى أن لقاح الأنفلونزا الموسمية شمل الفئات الهشة من المصابين بأمراض مزمنة وحوامل وأطفال، وكشف عن استيراد معهد باستور 2.5 مليون جرعة، حيث استفاد قرابة 1.3 مليون شخص منه خلال موسم 2016 و2017، مما جعل هذه الفئة أكثر حماية من هذا الفيروس. وأكد ذات المتحدث هجرة 13500 طبيب إلى الخارج، وهذه الهجرة تعتبر من نوع خاص، حيث يتم تكوين أطباء من أجل أن يذهبوا إلى الخارج، مما يشكل خطورة على القطاع. من جهته، أوضح الدكتور إسماعيل بولبينة أن الجميع تحت الرقابة في قطاع الصحة، ويخضعون للقوانين التي على الجميع احترامها دون استثناء، مشيرا إلى الدور البارز الذي لعبته وسائل الإعلام في هذا الإطار، خاصة فيما يتعلق بما وقع في الجلفة، مما أدى إلى تزايد الاعتداءات على الأطباء بشكل ملفت للانتباه. وكشف المتحدث عن وجود 15 مليون مريض بالسكري، إضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مولود جديد سنويا، وكل هذه الإحصائيات تدعو إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية وتطويرها أكثر بمشاركة الكل. وأرجع في ذات السياق المشاكل التي يعاني منها القطاع إلى نقص الأطباء المختصين، حيث أحيلت نسبة معتبرة منهم إلى التقاعد خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن سوء توزيعهم في الولايات خاصة الداخلية، إضافة إلى نقص التكوين في مجال القابلات، مما أدى إلى حدوث أخطاء بالجملة يجب تداركها قبل فوات الأوان.