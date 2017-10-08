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توصيات ادراج الشركات الوقفية بالمنظومة التجارية والمالية

الصكوك والأسهم الوقفية لتفعيل عائدات الأوقاف في الجزائر

  08 أكتوبر 2017 - 18:46   قرئ 19 مرة   0 تعليق   الوطني
الصكوك والأسهم الوقفية لتفعيل عائدات الأوقاف في الجزائر

أوصت وزارة الشؤون الدينية بتوسيع قطاع الأوقاف في الجزائر ليشمل العيادات والجامعات والمعاهد المختصة في الأوقاف والمركبات السياحية وغيرها من المجالات المستجدة في المجال، في إطار البحث عن كل ما هو كفيل بتفعيل هذه الأخيرة والاستفادة منها اقتصاديا، خاصة وأن حجمها لا يتلاءم مع مداخيلها.

 

أوصى خبراء في القطاع بتبني الأدوات الاستثمارية الحديثة في تعبئة الموارد الوقفية المتنوعة، على غرار الصكوك والأسهم الوقفية ومختلف الابتكارات في هذا المجال، وتضمنت توصيات الملتقى الدولي حول الآليات التفعيلية لقطاع الأوقاف بالجزائر تحت عنوان  رهانات الوقف من أجل التنويع الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة ، الذي عقد بولاية الجلفة نهاية الشهر الماضي، تحت رعاية وزارة الشؤون الدينية، ادراج الشركات الوقفية في المنظومة التجارية والمالية الجزائرية إضافة الى الصناديق الوقفية الاستثمارية، وكذا انشاء هيئة علمية عليا للأوقاف تعمل بالتعاون lمع مؤسسة الأوقاف وتتكفل بالتخطيط لتطوير المجال وتبني الأفكار الإبداعية الوقفية، ودُعي هنا أيضا إلى انشاء هيئة حكومية مستقلة تحت اشراف الوزارة الوصية تعنى بتطوير هذا المجال إدارة، استثمارا، بحثا واسترجاعا.

وسيتم في إطار الاستراتيجية المعدة للنهوض بقطاع الأوقاف إذا تم تطبيقها استشراف آفاق العمل الوقفي الخيري في الجزائر، واعداد الأبحاث والدراسات التي تخدم قطاع الأوقاف، انشاء قاعدة بيانات علمية لبحوث الأوقاف والزكاة والمالية الإسلامية، انشاء المجمعات والحاضنات الوقفية المتخصصة لاستقطاب المشاريع الصغيرة والمصغرة المتميزة وتعبئة موارد جديدة لتطوير القطاع، حسب نص الوثيقة التي اطلعت عليه  المحور اليومي . وتتوجه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لاستغلال الأملاك الوقفية في انجاز مشاريع استثمارية ومنتجعات سياحية تقدم عائدات على صندوق الأوقاف، عملا بالتجربة الأوروبية في تسيير هذه الأخيرة على غرار ما هو متعامل به بفرنسا وبريطانيا، التي تنظر إلى الأوقاف على أنه قطاع اقتصادي ثالث بعد العمومي والخاص، وتم الحديث في عام 2016 عن أزيد من 10 آلاف و500 ملك وقفي يمكن أن يعود بقيم مالية ضخمة، في وقت يدر 10 آلاف و104 ملك وقفي حاليا 22 مليار سنتيم سنويا، وهو مبلغ ضئيل جدا مقارنة بعددها الكبير الذي يتم تأجيره بقيم رمزية منذ فترة طويلة، علما أن قانون الأوقاف الساري يشير إلى عدم سحب الوقف من صاحبه بل الدفاع عن صفته وتسجيله في خانة الأملاك الوقفية. ويشار إلى أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، قد باشرت إنشاء بطاقية وطنية للأوقاف، بعد القيام بحصر هذه الأملاك وجردها على المستوى الوطني، وتلقت الجهات المشرفة على العملية تعليمات بالتعجيل فيها لارتباطها بالقرض الحسن المجمد حاليا، وتحويله من صندوق الزكاة إلى صندوق الأوقاف، الذي قدر المبلغ المتواجد في حسابه نهاية 2016، 73 مليار سنتيم.

زين الدين.ز

 

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