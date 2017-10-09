مساهل ينفي رفض الجزائر منح تأشيرات للسياح الاجانب

نفى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، رفض الجزائر منح تأشيرات للسياح الأجانب، أو وضع عراقيل أمام الوكالات السياحية في هذا الشأن.

وقال مساهل "أكذب تكذيبا تاما ما تم تداوله بشأن رفضنا منح التأشيرات للسياح الأجانب"، مضيفا أن "هذا الأمر لا يمكن تصديقه لأن الجزائر بلد آمن وهي مصنفة في المرتبة السادسة عالميا من حيث الأمن والاستقرار حسب معهد غالوب".

وبخصوص سؤال حول عراقيل تكون الوكالات السياحية قد اشتكت منها بشأن الحصول على تأشيرات، أكد الوزير أنه طلب من وزير السياحة والصناعة التقليدية حسان مرموري أن يقوم بفتح تحقيق في القضية.