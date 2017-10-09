60 جريـدة توقـفـت عن الصـدور منذ بـدايـة الأزمـة المــاليـة

كشف جمال كعوان وزير الاتصال عن توقف 26 جريدة و 34 أسبوعية عن الصدور مند بداية الأزمة المالية في الجزائر عام 2014 ،فيما قدر عدد العناوين الناشطة في الساحة الاعلامية بـ 140 عنوانا، تواجه تحدي الصحافة الالكترونية وانتشار المعلومة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال كعوان في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة إن الصحافة الكلاسيكية وسيما الصحافة المكتوبة تأثرت بشكل مباشر بالأزمة المالية التي تمر بها البلاد ما تسبب في اختفاء عدد من العناوين ، كما أن الرهان الرقمي المتمثل في الصحافة الالكترونية وانتشارمواقع التواصل الاجتماعي التي أضحت المصدر الأقرب و الأسرع إلى المواطن للحصول على المعلومة كان لهما أيضا تأثيرا هاما ، ما يجعل العديد من العناوين مرشحة للزوال كنتيجة لهذا الوضع.

تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية العام

و أشار ضيف الثالثة إلى أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ستنصب قبل نهاية العام الجاري وفق ما أعلنه الوزير الأول تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة

وأوضح كعوان أن الوزارة ستكون المرافق والوسيط في هذا المسار بفتح أبوابها للشركاء الصحفيين من أجل الاستماع لاقتراحاتهم وملتزمة تماما بتحمل مسؤولياتها لتسهيل عملية تنصيب هذه الهيئة

وفتح وزير الاتصال نافذة على واقع الصحافة في الجزائر وقال إن الصحافة في بلادنا تتمتع بهامش كبيرمن الحرية وتتميز بحيوية تعكس نشاط المجتمع الجزائري ، فحضورها معتبر من حيث العدد و التمثيل ، كما أنها وريثة رواد الكلمة القلم والدفاع عن الحرية ، مضيفا أنه في عام 2017 تمكنت الصحافة الجزائرية من التموقع في مجال مواكبة تحولات و تحديات القرن ال21.