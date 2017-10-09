الجزائر تتخلص من نحوـ9 ملايين لغم خلفها الفرنسيون

خصصت افتتاحية مجلة الجيش في عددها الاخير حيزا لموضوع الالغام المضاد للافراد.

حيث ذكرت بتصديق الجزائر على الاتفاقية الدولية لنزع الالغام ،او مايعرف باتفاقية”اوتاوا”

وأفادت لسان حال الجيش الوطني الشعبي ،بتدمير نحو 9 مليون لغم ،ماسمح للجزائر بالتخلص نهائيا منعناقيد الموت التي خلفها الاحتلال الفرنسي .

عملية التخلص النهائي من الالغام شملت مناطق الوطن الممتدة من الحدود الشرقية و الغربية.

على طول خطي بخطي شارل وموريس اللذان التي هداها الفرنسيون قبل رحيلهم من الجزائر.