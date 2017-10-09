غرقى في اصطدام سفينة حربية تونسية بقارب مهاجرين

قضى ما لا يقل عن ثمانية مهاجرين غرقا، جراء حادث اصطدام بين قاربهم و سفينة حربية تونسية بين تونس ومالطا.

وقالت وسائل الإعلام الإيطالية إن قارب المهاجرين غرق وعلى متنه ما يقارب سبعين مهاجراً.

وأفادت الأنباء بأنه قد تم إنقاذ معظم المهاجرين فيما لايزال بعضهم في عداد المفقودين.

وقال متحدث باسم حرس السواحل الإيطالي إن سفينتين تابعيتين لحرس السواحل وزورقا تابعا للشرطة وسفينة تابعة للبحرية أرسلت للمساعدة في مهمة إنقاذ، مضيفا أن حرس السواحل المالطي ينسق عملية الإنقاذ.

من جهته، قال متحدث باسم الجيش المالطي إن طائرة مالطية في طريقها إلى الموقع.