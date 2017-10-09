الجزائرية للمياه تعلن عن انقطاع المياه الشروب في 22 بلدية بتيزي وزو

أعلنت مؤسسة الجزائرية للمياه بتيزي وزو، عن انقطاع عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى 22 بلدية إلى جانب عدة ناطق من ولاية بومرداس. بسبب الأشغال المبرمجة من طرف الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات على مستوى سد تاقسابت. وذكر بيان الجزائرية للمياه أن تعليق عملية التزود بالمياه ستكون يوم 10 أكتوبر ابتداء من السادسة صباحا إلى غاية العاشرة ليلا. والمناطق المعنية تتمثل في كل من بلديات: تيزي راشد، إرجن، الأربعاء ناث اراثن، مقلع، ايث عيسى ميمون، تيميزار، سيدي منصور، فريحة، عزازقة، إيعكوران، واقنون، بوجيمة، تيقزيرت، إفليسن، أغريب، أزفون، أقروا، تيزي وزو، ذراع بن خدة، تادمايت، بني دوالة، بني عيسي، وجزء من بلدية معاثقة. هذا وأكدت مؤسسة الجزائرية للمياه أن مصالحها وضعت شاحنات صهاريج المياه لتزويد المناطق المعنية في حالة الحاجة بالماء. كما أعلنت عن عملية إعادة تموين السكان بالمياه سيكون بصفة تدريجية عند الانتهاء من أشغال الصيانة وابتداء منتصف ليلة الغد.