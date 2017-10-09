140 مليار حصيلة الزكاة هذا العام

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف, محمد عيسى, اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أن تحصيل الزكاة لهذه السنة بلغ 140 مليار سنتيم.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة خلال إشرافه بدار الإمام على لقاء تقييمي لموسم الحج إن تحصيل الزكاة لهذه السنة بلغ 140 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن هذا المبلغ هو "الأعلى" منذ إنشاء الصندوق.

وفي موضوع متصل، ذكر الوزير أن الأشخاص الميسورين ماليا "أصبحوا يثقون أكثر في صندوق الزكاة"، مبرزا أنه تم تخصيص 187 مليار سنتيم لتمويل القرض الحسنـ غير أن ذلك --مثلما قال-- "لم يكن له الأثر البالغ على المستوى الاجتماعي".

من جهة أخرى اعتبر محمد عيسى موسم الحج لسنة 2017 "ناجحا بكل المقاييس"، مشيرا إلى أنه "لم يتم تسجيل أية حالة فقدان في صفوف الحجاج الجزائريين، بل مجرد تيهان".

وأضاف أن "التقييم الحقيقي" لموسم الحج سيكون خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، مشيدا في ذات السياق بالجهود التي بذلتها بعثة الحج بالبقاع المقدسة.

وأشار إلى أن وزارة الحج السعودية صنفت الجزائر ضمن العشر الأوائل في تنظيم الحج للبعثات العربية والإسلامية.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء جمع إطارات الديوان الوطني للحج والعمرة وممثلي الوكالات السياحية لتنظيم الحج والعمرة وإطارات قطاع الشؤون الدينية والأوقاف.