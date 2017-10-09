النائب عمراوي طالب بتصنيفهم في الرتبة 11

قضية حاملي شهادة الـ DEUA تجر أويحيي للمساءلة

رفع النائب البرلماني عمراوي مسعود وضعية طلبة وموظفي خريجي جامعة التكوين المتواصل بخصوص تصنيف شهادتهم D.E.U.A إلى الوزير الأول أحمد أويحيى، مطالبا بإعادة النظر في التعليمة التي استثنت شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لجامعة التكوين المتواصل من التصنيف في المجموعة -أ-وتصنيفهم في الرتبة 11.

راسل النائب البرلماني عمراوي مسعود الوزير الأول أحمد أويحيى من أجل النظر في قضية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية وإعادة النظر في التعليمة التي استثنت شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لجامعة التكوين المتواصل من التصنيف في المجموعة -أ- وتصنيفهم في الرتبة 11، بناء على المرسوم 14-266 الذي يعدل ويتمم المرسوم 07- 304 الـذي يـحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، بتعليمة رقم 01 المؤرخة في 05 جانفي 2017 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والتي تتضمن كيفية تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 16-280 مؤرخ في 2 نوفمبر 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 08-04 مؤرخ في 19 يناير2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية وتم وضعهم أسوة مع أصحاب شهادات التقني سامي الممنوحة من وزارة التكوين المهني والتمـهين.

وأكد النائب البرلماني على ضرورة اعادة النظر في تصنيف باعتبار أن هذه الشهادة مسلمة من الجامعة العادية أو جامعة التكوين المتواصل أو المعاهد، وتخضع لنفس المرسوم التنفيذي رقم 90- 219 المتضمن إحداث شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بمؤسسات التعليم العالي، ولا يمكن تبرير وتمرير شهادة جامعية والإبقاء على شهادة جامعية أخرى، إضافة إلى أنها محدثة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وليس من وزارة التكوين المهني والتمهين، وتمنح من جامعة التكوين المتواصل لها نفس القــيمة العلـمية، البيداغوجية والقانونية كالصادرة عن الجامعة الجزائرية.