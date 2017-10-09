تسعى للتعاون المشترك مع توسيالي التركية وبلافارج الفرنسية

مديرية التكوين المهني بوهران تبرم 52 اتفاقية مع مؤسسات اقتصادية

أبرمت المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين بوهران، منذ سنة 2015 -وإلى غاية كتابة هذه الأسطر 52- اتفاقية مع عدة مؤسسات متعددة الأنشطة، حسبما كشفه أمس، مسؤول بالمديرية لـ المحور اليومي ، حيث أوضح أنه -وفي إطار استراتيجية الانفتاح ومواكبة التطورات في سوق العمل-بادرت الوصاية بوهران خلال خطتها الخماسية حتى عام 2019 إلى وضع إطار قانوني ملائم لتطوير علاقاتها مع عديد المديريات العمومية والمؤسسات الاقتصادية من خلال إبرام اتفاقيات محلية وخاصة.

أضاف ذات المسؤول أن مصالحه تستعد في هذه الفترة قصد إبرام اتفاقيات جديدة مع مؤسسة الحديد والصلب التركية الجزائرية توسيالي بمنطقة شهايرية بعين البية في دائرة بطيوة، وشركة لافارج لمواد البناء الفرنسية، إلى جانب شركة صناعة السيارات بيجو وكذا مديريات الصيد البحري، الطاقة والمناجم، الأشغال العمومية والنقل، حسبما أكده ذات المسؤول، حيث تمكنت المديرية منذ سنة 2015 وإلى غاية السنة الحالية من إبرام 52 اتفاقية تعاون مع هيئات إدارية ومؤسسات اقتصادية على غرار كنوف لمواد البناء، ماتير لتأتيت المركبات منيروس التي تساهم في تطوير مهنة الدهان المختص في الزخرفة والديكور، كما أشار إلى أن الاتفاقيات المشار إليها سابقا ليست سوى حلقة من سلسلة اتفاقيات، أطلقتها مديرية التكوين والتعليم المهنيين بوهران من أجل رسكلة المؤطرين إلى جانب تزويد النسيج الاقتصادي للجهة باليد العاملة المؤهلة، وكذا تسهيل اندماج الشباب في الوسط المهني، موضحا أنّ الاتفاقيات المحلية تقوم المديرية نفسها بإبرامها، وتعطي هذه الأخيرة تعليمات للمدراء ومؤسسات التكوين المهني للتوقيع على اتفاقيات خاصة مع مؤسسات تابعة لمديريات أخرى. ومن أجل إنجاح المنظومة التكوينية بعاصمة الغرب الجزائري وهران، كفاعل اقتصادي محوري بالوطن، تمت عملية تكوين 20 أستاذا مختصا على مستوى كل من مركز التربصات بمصنع شاحنات وحافلات سكانيا وأكاديمية رونو الجزائر ، إضافة إلى 30 مكوّنا في ميدان الخبازة بالشراكة ومديرية السياحة والصناعات التقليدية، وهذا في انتظار تفعيل اتفاقية مماثلة مع شركة المياه والتطهير سيور من أجل تكوين مؤطري مركز التكوين المهني المختص في مهن المياه على مستوى سيدي البشير قيد الإنجاز ، ومديريات الأشغال العمومية والنقل وغيرها من المديريات المهتمة بالبناء، على غرار السكن والتجهيزات والديوان الوطني للتسيير العقاري.