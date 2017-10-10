اضطراب في برنامج رحلات "الجوية الجزائرية" إلى فرنسا

ستضمن شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الثلاثاء ثلاث رحلات تربط الجزائر ووهران بمطار رواسي شارل ديغول والتي ستستوعب أربع رحلات كانت مبرمجة أساسا لهذا اليومي حسب ما علم لدى هذه الشركة التي أعلنت عن انخفاض في حركة النقل الجوي بين الجزائر وفرنسا بنسبة 20 بالمائة بسبب إضراب الموظفين في فرنسا.

وبذلك سيتم استيعاب الرحلتين اللتين تربطان مطار الجزائر العاصمة بمطار شارل ديغول ذهابا وإيابا (AH1214/15 و AH1002/03) و كذا الرحلة المقررة أساسا انطلاقا من وهران تجاه مطار أورلي (AH1060/61 ) على التوالي برحلتي AH1012/13 و AH1000/01 اللتين ستربطان الجزائر بمطار رواسي شارل ديغول (ذهابا وإيابا) ورحلة (AH1084/85 ) التي ستربط وهران بمطار شارل ديغول.

وأوضحت الشركة أنه تسنى تحقيق هذه التوأمة بفضل لجوء الشركة الى استعمال طائرة آربوس 330 عوض بوينغ 737.

وأضاف ذات المصدر انه فيما يخص الرحلة التي تربط وهران بليون (AH1080/81 ) سيتم إما تأجيلها إلى يوم الأربعاء 11 أكتوبر و إما استيعابها بالرحلة التي تربط الجزائر بليون.

وتجدر الإشارة إلى أن نداء الإضراب الذي أطلقته نقابات الموظفين في فرنسا ليوم غد الثلاثاء سيترجم بتباطؤ في الخدمات العمومية او بتوقفها كلية مع حدوث اضطرابات في حركة النقل الجوي نحو هذا البلد.