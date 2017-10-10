حجز أزيد من 149 كلغ من القنب الهندي خلال 8 أشهر الأولى من 2017 بالعاصمة

تم حجز أزيد 149 كلغ من القنب الهندي و188ر483 غرام من الكوكايين بالإضافة الى حوالي 147غرام من الهيرويين خلال الثمانية الأشهر الأولى (من يناير إلى أغسطس) من سنة 2017 بولاية الجزائر حسبما علم يوم الثلاثاء لدى الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها.

وأوضحت مديرة الوقاية و الاتصال لدى الديوان غنية قداش لواج حول حصيلة المواد المخدرة المحجوزة خلال الثمانية الاشهر الأولى ل2017 أنه" تم حجز 286ر149 كلغ من القنب الهندي و 55120 من الحبوب المهلوسة و 188ر483 غرام من الكوكايين و كذا 733ر146 غرام من الهيرويين بولاية الجزائر ".

و أضافت أن الكميات المحجوزة في اطار استهلاك المخدرات في "تزايد مستمر" بولاية الجزائر بالمقارنة مع السنوات الماضية مبرزة أن الأشخاص المتابعين في إطار استهلاك المخدرات هم من فئة الشباب تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 35 سنة.

و قالت ان "عدد القضايا المتعلقة بالمتاجرة و حيازة و استهلاك المخدرات قد بلغت خلال نفس الفترة بولاية الجزائر 9366 قضية تورط فيها اكثر 10700 مشتبه فيه أغلبهم من فئة الشباب لاسيما المتابعين في قضايا استهلاك المخدرات".

ملتقى في نوفمبر المقبل حول استغلال نتائج دراسة انتشار المخدرات في المدارس

و نظرا لاستفحال ظاهرة استهلاك المخدرات في الوسط الشباني اعلنت السيدة قداش أن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها سينظم خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل يوما دراسيا حول كيفية استغلال النتائج التي توصلت إليها الدراسة الميدانية حول انتشار التبغ و الكحول و المخدرات في الوسط المدرسي بالجزائر.

يذكر ان الدراسة الميدانية حول انتشار التبغ و الكحول و المخدرات في الوسط المدرسي بالجزائر (متوسطات و ثانويات و مراكز التكوين المهني و الجامعات) التي تم الاعلان عن نتائجها في أكتوبر من السنة الماضية قد خلصت إلى "انتشار" استعمال "كل انواع المواد المستهدفة" ( تبغ و كحول و مخدرات) بين الفئات العمرية من" 15 إلى 17 سنة".

و حسب المسؤولة فإن الدراسة تبين أن المادة المخدرة الأكثر انتشارا بين الشباب في الوسط المدرسي هي القنب الهندي يليه مادة الاكستازي و بعدها تأتي المؤثرات العقلية .

و قالت أن المشاركين في هذا اليوم الدراسي (ممثلون عن وزارتي التربية و الصحة و كذا الأمن الوطني و مختصون نفسانيون و اجتماعيون) سيعملون على استغلال نتائج هذه الدراسة لإيجاد وسائل ناجعة لمكافحة هذه الظاهرة بطريقة أكثر فعالية.