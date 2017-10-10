وزارة الداخلية على اتصال بأفراد الحرس البلدي لتحقيق مطالبهم

شريط الاخبار
كعوان ينبّه مهنيي الصحافة الكلاسيكية ويدعوهم للانسجام مع الرقمنة تجنبا للزوال ولد علي يواصل هواياته ويصوب بندقيته نحو قرباج سماسرة سوق السيارات يحوّلون 418 مليون أورو نحو فرنسا اتصالات الجزائر تواصل سياستها لدعم المطورين الشباب تمديد اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة ومخابر صانوفي الملكية الأردنية للطيران تطرح خصومات على أسعار تذاكرها وزارة التربية تكشف عن تاريخ انطلاق التسجيلات في شهادة البكالوريا قضية حاملي شهادة الـ DEUA تجر أويحيي للمساءلة مديرية التكوين المهني بوهران تبرم 52 اتفاقية مع مؤسسات اقتصادية 150 رجل أعمال عماني للاستثمار في الجزائر وجعلها مركز توزيع نحو إفريقيا 187 مليار قروض حسنة خلال 10 سنوات دون نتائج! مساهل يؤكد مباشرة الأمم المتحدة التحقيق في فضيحة التقارير المغلوطة ما حدث في مكتب الإعلام بالأمم المتحدة فضيحة تستدعي تحقيقا معمقا نقابة سونلغاز تضغط لإرجاع النقابيين المسرّحين وتهدد بالاحتجاج تلاميذ يُحرمون من الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب غياب الأساتذة 30 إعلاميا عربيا سيتلقون تدريبا على مهارات الاستشراف الجيوسياسي والاقتصادي قيطوني: استغلال الغاز الصخري حتمية اقتصادية تحييد 16 إرهابيا وتوقيف 11 عنصر إسناد اطمئنوا الحكومة لن تتراجع عن سياسة الدعم الاجتماعي إجراءات جديدة لتنظيم واردات السلع والمنتجات الموجهة للبيع على الحالة الجيش قطع أشواطا متقدمة تؤهله للحفاظ على أمن الجزائر مفاوضات متقدمة لسوناطراك وبأبراج العمانية لاستغلال الغاز الصخري سجن إطار بوزارة الخارجية لتزويرها عقد إيجار شقة بالعاصمة الجزائر تطالب رسميا بتنظيف المكتب من لوبي البروبغندا المغربي ارحل يا ولد علي ومعك زطشي وحاشيته.. واتركوا الرياضة لأهلها سونلغاز تتنفس الصعداء وتخرج من دائرة خطر الإفلاس 46 مليار دينار جزائري نفقات التسيير في قانون المالية 2018 ميدفيديف اليوم بالجزائر لبحث التعاون في المجال العسكري والطاقوي ديون الدولة تقتطع 10 بالمائة من ميزانية التجهيز لـ 2018 راوية يُحرج طورش ويُبقي الغموض حول حجم الأموال المطبوعة الصكوك والأسهم الوقفية لتفعيل عائدات الأوقاف في الجزائر لقاح الأنفلونزا الموسمية متوفر في الصيدليات بداية من 15 أكتوبر تَوقع ارتفاع أسعار العمرة بسبب الأوروب و الدولار إحالة ملف برلماني سابق على محكمة الجنايات عن تهمة التخابر لجهات أجنبية احتجاج 35 نقابيا مسرّحا من الشغل بسونلغاز أمام وزارة العمل جمعيات أولياء التلاميذ تطالب والي جيجل بالتدخل لفتح المطاعم المغلقة الجامعات الجزائرية تتذيل الترتيب العالمي والإفريقي ضبط قوائم خارج الآجال القانونية ومترشحون أحرار يشتكون من إقصاء ممنهج ! الأرسيدي يجدد رفضه التصويت على قانون النقد والقرض 630 قائمة من 14 حزبا تتنافس على 53 مجلسا بلديا وولائيا بتلمسان
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. وزارة الداخلية على اتصال بأفراد الحرس البلدي لتحقيق مطالبهم

وزارة الداخلية على اتصال بأفراد الحرس البلدي لتحقيق مطالبهم

  10 أكتوبر 2017 - 15:50   قرئ 5 مرة   0 تعليق   الوطني
وزارة الداخلية على اتصال بأفراد الحرس البلدي لتحقيق مطالبهم

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة  العمرانية نور الدين بدوي ,يوم الثلاثاء بغرداية, أن الوزارة على اتصال دائم  مع أفراد سلك الحرس البلدي من أجل تحقيق مطالبهم.

وصرح الوزير بدوي في ندوة صحفية بمقر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة  الانتخابات بولاية غرداية أن  "الدولة لن تتخلى عن عائلة الحرس البلدي, ووزارة  الداخلية في اتصال دائم معهم وتم تحقيق مكاسب متعددة" لأفراد هذا السلك الذين  "وقفوا الى جانب الجزائر في وقت كانت البلاد في حاجة اليهم", مشيرا الى أنه  توجد العديد من اللجان "تدرس بالتشاور مع ممثلي هذا السلك حالات تتعلق بعدة  جوانب اجتماعية لفائدة منتسبي هذا السلك وستصل بكل مسؤولية لطي هذا الملف".

وفي رده عن سؤال يتعلق بإمكانية اصدار عفو عن الاشخاص الموقوفين الضالعين في  أحداث العنف التي عرفتها ولاية غرداية خلال السنوات الأخيرة قال السيد بدوي  "استمعت لهذا الطلب عن طريق أعيان الولاية في رسالة وجهوها لرئيس الجمهورية  السيد عبد العزيز بوتفليقة وتتعلق بطلب اطلاق سراح بعض الشبان الضالعين في  احداث غرداية وبدوري سأبلغ بكل أمانة رسالة الأعيان لرئيس الجمهورية (...) القاضي الأول في البلاد الذي سيدرس هذا الطلب وسيتخذ دون شك القرار الواجب  اتخاذه".

للإشارة فان السيد بدوي تفقد خلال زيارته لغرداية العديد من ورشات التنموية  الجاري إنجازها في قطاعات مختلفة منها الصحة والجماعات المحلية والصناعة.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات