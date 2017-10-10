حركة تغيير جزئية في الوكالة الوطنية للتشغيل بسبب تقارير سوداء

إنهاء مهام 10 مدراء ولائيين وتحويل 06 آخرين وترقية 14 إطارا

أجرى المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل أنام حركة جزئية في سلك المدراء الولائيين للتشغيل، تم من خلالها إنهاء مهام 10 مدراء، فيما تم تحويل 6 مدراء وإحالة آخرين على مهام أخرى، في حين تمت ترقية 14 إطارا لمنصب مدير ولائي.

قام محمد شعلال المدير العام لوكالة أنام بتغييرات على مستوى المدراء الولائيين، قصد إعطاء ديناميكية جديدة في قطاع التشغيل الذي يعيش على وقع الاحتجاجات خاصة في ولايات الجنوب، حيث أنهى مهام 10 مدراء بكل من ولايات الأغواط، الجزائر العاصمة، سكيكدة، المسيلة، ورقلة، إليزي، تندوف، عين الدفلى، النعامة، عين تموشنت ، فيما تم تحويل 6 مدراء وإحالة آخرين على مهام أخرى، مثل المدير الجهوي للتشغيل بوهران كحلول داود الذي حوّل لمهام أخرى بالوزارة، في حين قام محمد شعلال المدير العام لوكالة أنام بترقية داخلية مست 14 إطار لمنصب مدير ولائي، مست العديد من الكفاءات الشبانية التي كانت تشغل مناصب مسؤولين عن وكالات محلية للتشغيل على مستوى الدوائر. وأوضحت مصادر مسؤولة من الوكالة لـ المحور اليومي أمس، أن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي قد قرر تفعيل حركة التغيير على وكالة أنام عقب التقارير السوداء التي وصلت مكتبه من قبل البطالين خاصة بالولايات الجنوبية وكذلك الولايات الكبرى التي تضم مصانع ومركبات تكرير البترول والغاز الطبيعي على غرار ولايتي وهران وسكيكدة، بعدما شهدت منذ بداية السنة الجارية انتفاضات عديدة لمئات البطالين من سكانها الذين ثاروا عدة مرات لاسيما بالمنطقتين الصناعيتين بكل من بطيوة وأرزيو شرق وهران، للمطالبة بتوظيفهم، لأن أغلب شبان المنطقة من البطالين يحملون شهادات جامعية عليا كما أن منهم متكوني وخريجي معاهد التكوين والتعليم المهني، مرورا بورقلة التي خرج فيها عشرات من أبناء الولاية للشارع وطالبوا مرارا و تكرارا برحيل مسؤولي التشغيل وبالتحقيق في توظيف الشركات البترولية والغازية عمالا من خارج الولاية فيما يئن شباب ورقلة تحت وطأة البطالة الإجبارية الخانقة. في السياق ذاته، وعن تفاصيل الحركة الجزئية فقد تم تحويل مدير وكالة الشلف بوديب بوعلام نحو ولاية وهران محل داود كحلول الذي تم تحويله لمهام أخرى، فيما تم إنهاء مهام مدير وكالة الأغواط جقيدل عبد القادر وتم تعين بلال محمد رئيس الوكالة المحلية بتقرت بورقلة محله، فيما تم تحويل مدير وكالة باتنة بن مزهودة جمال نحو ولاية بسكرة وتم تعيين بن عدودة عصام مدير وكالة مداوروش بسوق أهراس محله، فيما تم تحويل مدير وكالة بسكرة زيتوني محمد لمين لولاية المسيلة وتم تعيين بن مزهودة جمال محله، فيما أنهيت مهام جعدي إسماعيل مدير وكالة الجزائر العاصمة وتم تعيين لكحل فريدة مديرة وكالة الحراش محله، وأنهيت مهام حسانين رضا مدير وكالة سكيكدة، وتم تعيين لوشاخي عبد الرؤوف مدير وكالة سكيكدة محله، وتم تثبيت مدير وكالة المدية سلامي أحمد عبد الحميد في منصبه بصفة رسمية، فيما أنهيت مهام مشيخي رضوان مدير وكالة المسيلة وتم تعيين زيتوني محمد مدير وكالة بسكرة محله، وأنهيت مهام تكليف سيود أحمد مدير وكالة ولاية ورقلة وتم تعيين بوشوشة عادل مدير وكالة الشريعة محله.