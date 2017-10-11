تغيير مؤقت لمواقيت استغلال ميترو الجزائر بسبب التوسعة

في إطار التوسيعات التي يشهدها الخط 1، يعرف ميترو الجزائر منذ يوم الاثنين الماضي، تغييرات مؤقتة في أوقات إستغلال السكة ما بين محطة تافورة البريد المركزي و محطة الحراش، حسب ما أفاد به بيان لمؤسسة.

وسيدخل الخط 1 حيز الخدمة قريبا في اتجاه ساحة الشهداء وعين النعجة، وعليه سيشهد ميترو الجزائر تغييرات في مؤقتة، حيث تكون ساعة إنطلاق أول رحلة صباحا من المحطات النهائية على الساعة السادسة صباحا (06:00) عوض الخامسة (05:00) و ستكون آخر رحلة على التاسعة ليلا (21:00) بدل الساعة الحادية عشر (23:00).