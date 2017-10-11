تحديد هوية الإرهابيين المقضى عليهم في بجاية

تمكنت مفرزة للجيش من تحديد هوية الإرهابيين المقضى عليهم في بجاية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، العملية جرت بالقصر التابعة لولاية بجاية في 1 أكتوبر الماضي، أين تم القضاء على 5 إرهابيين.

وحجز05 كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة .

وأضاف البيان أنه تم التعرف على هوية الإرهابيين، ويتعلق الأمر بكل من:

-“ق. يوسف” المكنى “أبو القعقاع”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993

-“ب.عبد الحميد” المكنى “أبو الحسن”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995

– “م. كريم” المكنى “حمزة”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2005

– “ت. رضوان” المكنى “أبو جعفر”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007

– “ر. محمد الأمين” المكنى “أبو الدرداء”