تحديد هوية الإرهابيين المقضى عليهم في بجاية
تمكنت مفرزة للجيش من تحديد هوية الإرهابيين المقضى عليهم في بجاية.
وحسب بيان لوزارة الدفاع، العملية جرت بالقصر التابعة لولاية بجاية في 1 أكتوبر الماضي، أين تم القضاء على 5 إرهابيين.
وحجز05 كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة .
وأضاف البيان أنه تم التعرف على هوية الإرهابيين، ويتعلق الأمر بكل من:
-“ق. يوسف” المكنى “أبو القعقاع”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993
-“ب.عبد الحميد” المكنى “أبو الحسن”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995
– “م. كريم” المكنى “حمزة”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2005
– “ت. رضوان” المكنى “أبو جعفر”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007
– “ر. محمد الأمين” المكنى “أبو الدرداء”