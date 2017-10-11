قوات الجيش تحجز أزيد من 6 قناطير ونصف من الكيف المعالج

تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي في عمليات نوعية أمس الثلاثاء، من توقيف تجار مخدرات وحجز أزيد من 6 قناطير ونصف من الكيف المعالج. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء 11 أكتوبر، “أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر حرس الحدود بالتنسيق مع مصالح الجمارك بكل من النعامة وعين تموشنت/ن.ع.2، أربعة (04) تجار مخدرات وحجزوا كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بستة قناطير وتسعة وستين كيلوغرام ونصف الكيلوغرام (669.5 كغ)، في حين أحبط حرس السواحل بكل من وهران وعين تموشنت/ن.ع.2، محاولات هجرة غير شرعية لـ (45) شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية”. قوات الجيش تحجز أزيد من 6 قناطير ونصف من الكيف المعالج