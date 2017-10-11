دعت العدالة للتحرك وإنصاف الذين طالهم التعسف

حمس تعلن عن تشكيل هيئة لمتابعة الخروقات ضد مترشحيها

أعلنت حركة مجتمع السلم، عن تشكيل هيئة من نواب ورجال القانون لمتابعة الخروقات المسجلة ضد مترشحيها خلال عملية جمع التوقيعات وذلك عن طريق استعمال كل الوسائل والأساليب لإنصاف الأحزاب، منددة في ذات السياق، بالخروقات المسجلة والقرارات التعسفية التي اتخذتها الإدارة بإسقاط العديد من الأسماء من القوائم الانتخابية.

أحصت حركة مجتمع السلم، عدّة خروقات سجلت ضد مترشحيها والمتمثلة أساسا في اسقاط عدد معتبر من المترشحين من القوائم الانتخابية دون مسوغات قانونية الذي يعتبر ضربا للحقوق السياسية والمدنية التي كفلها الدستور وقانون الانتخابات بقرارات إدارية وليس بأحكام قضائية نهائية، وكذا إسقاط بعض القوائم كلية بسبب التحفظ على متصدر القائمة والتي تعتبر مخالفة صريحة للقانون، مشيرة أن الأغرب هذه المرة هو طعن الإدارة في أحكام المحكمة الإدارية التي ينص قانون الانتخابات أنها نهائية (المادة 78): يكون حكم المحكمة الإدارية غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن .

ودعت العدالة، في ذات السياق، إلى التحرك العاجل لإنصاف كل المواطنين الذين طالهم هذا التعسف وإعادة الاعتبار لهم، مستغربة الغياب الكلي للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وغيابها عن مراقبة عملية الترشيحات ومدى تطابق ممارسات الإدارة مع القانون وقواعد المنافسة النزيهة، وتقاعسها عن الدفاع عن حق أساسي هو حق الترشح الذي بغيابه ولو جزئيا تصبح العملية الانتخابية برمتها مشكوكا فيها، وأعلنت عن تشكيل المكتب التنفيذي الوطني هيئة من النواب ورجال القانون لمتابعة هذه الخروقات باستنفاذ كل الوسائل والأساليب القانونية للإنصاف واسترداد الحقوق.

للإشارة فقد دخلت حركة مجتمع السلم، في تحالف مع حزب عبد المجيد مناصرة، من أجل حصد أكبر عدد من أصوات الناخبين، خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، لتجنب تراجعها، الأمر الذي مكنها من الحصول على عدد لا بأس به من المقاعد.