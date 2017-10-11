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بدوي يختم زيارته إلى غرداية ناقلا رسالة سكان ميزاب إلى الرئيس

رسائل الحكومة إلى سكان الجنوب في شهر أكتوبر

  11 أكتوبر 2017 - 20:22   قرئ 24 مرة   0 تعليق   الوطني
رسائل الحكومة إلى سكان الجنوب في شهر أكتوبر

اختارت الحكومة، شهر أكتوبر، لتخاطب سكان ولايات جنوب البلاد، وتبعث مجموعة رسائل  سياسية ، تستذكر فيها محاولات  أصحاب النوايا المبيتة للمساس باستقرار البلاد ، وخصت بذلك ولاية غرداية، التي شهدت أحداث عنف قبل سنوات، لتوحي بقرب عفو شامل من قبل رئيس الجمهورية عن المتورطين في الأحداث. 

 

جمع وزير الداخلية، نور الدين بدوي، بين  أكتوبر  و غرداية  وهو يخاطب أعيان الولاية، في ختام زيارته إليها مساء الثلاثاء، بعدما وعدهم بنقل رسالتهم إلى الرئيس فيما يتعلق بالعفو عن المساجين المتورطين في أحداث العنف قبل سنوات. فقال إن  أكتوبر شهر عشنا فيه الكثير من الصعاب وما تبعه من توق للديمقراطية والحرية التي غار منها بعض الظلاميين وأدخلوه في دائرة العنف والقتل . ودافع الوزير عن  تذكير  التلفزيون العمومي، الجزائريين بمشاهد العنف، معتبرا أنها  تذكير للجيل الذي لم يعشها بأن بلادهم عاشت ما يرونه يوميا من صور الدمار والقتل في مختلف أرجاء المعمورة اليوم ، حتى  يدركوا أننا وسط بحر هائج متلاطم من العنف لا تسمكنا عنه سوى الأسوار العالية لحدودنا التي يقف عندها أبناءنا من أفراد الجيش . ورافع وزير الداخلية، مطولا، من أجل الدفاع عن الوحدة الوطنية، التي قال  إننا لا يمكن أن نضع لها شرطيا أو عسكريا أو دركيا لكنها كامنة في كل واحد منا ، وأثنى على المصالحة الوطنية، التي قال إنها اليوم أصبحت عبر العالم القيمة الوحيدة التي تمكن البشرية من تجاوز جراحها.

كما خاض بدوي في ملف الانتخابات المحلية، فوعد بتعزيز صلاحيات المنتخبين المحليين والديمقراطية التشاركية لتبلغ المبادئ العالمية، معتبرا أن الانتخابات المقبلة لن تكون كسابقاتها، حيث تتعلق بمجالس سيعهد لها تجسيد السياسة الاقتصادية الجديدة القاضية بتفعيل دور اقتصادي فعال للجماعات المحلية حيث ستعمل في ظل نظلم جبائي مختلف تماما عن سابقه مبني على المبادرة المحلية.

نطمح إلى تجسيد ولاية وبلدية إلكترونية

وأكد وزير الداخلية، أن المجالس المنتخبة المحلية ستكون معنية بتغيير أنماط تسييرها وستتمكن الجماعات المحلية مستقبلا من التعامل مع تقنيات حديثة معمول بها في كل دول العالم في مجال تسيير المرافق العامة واعتماد تقنيات التسيير بالتفويض والامتياز والتسيير بالشراكة بين الجماعات المحلية والقطاعين الخاص والعام، كما أكد أن المجالس المنتخبة المقبلة ستعمل في إطار بلديات وولايات إلكترونية يتم تحويل خدماتها كلها نحو المعلوماتية.

وحث الوزير المواطنين على اختيار الأصلح في المجالس من أجل خوض هذه المعركة، بعدما قدم تطمينات بخصوص ضمانات النزاهة، فوعد بحياد الإدارة، مؤكدا أن صناديق الاقتراع هي السبيل الوحيد للتوجه نحو الغد المشرق، وحمل الأحزاب السياسية المسؤولية من خلال تقديم برامج مقنعة خلال الحملة التي ستنطلق بعد أيام. مشددا على أ الجزائر لا توجد فيها بلديات فقيرة وإنما يوجد عجز في تقديم أفكار جديدة وفي تجسيدها.

حكيمة ذهبي

 

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