قال إن النشاط سيسمح بخلق الثروة ومناصب شغل

زوخ يؤكد تشجيع الفاعلين في مجال تربية المائيات

أكد والي الجزائر عبد القادر زوخ أن مصالحه ستعمل على تشجيع جميع الفاعلين في مجال تربية الأسماك وكذا تحسين مردود إنتاج تربية المائيات على مستوى ولاية الجزائر حتى يتسنى الحصول على منتوج قابل للاستهلاك، مشيرا إلى أن هذا النوع من النشاط سيساهم في تدعيم الاستهلاك المحلي والوطني.

أوضح زوخ لدى إشرافه على افتتاح فعاليات المهرجان الوطني لتذوق منتجات تربية المائيات الذي تم تنظيمه على مستوى ميناء الصيد البحري بالجزائر، أن مصالحه ستعمل على تشجيع جميع الفاعلين في مجال تربية الأسماك وكذا تحسين مردود إنتاج تربية المائيات على مستوى ولاية الجزائر حتى يتسنى الحصول على منتوج قابل للاستهلاك. وأشار ذات المسؤول إلى أن نشاط ومهنة تربية المائيات نشاط سهل ولا يتطلب إمكانات كبيرة، مضيفا أن بإمكان أي فلاح أو صياد أن يقتحم هذا المجال، مشيرا إلى أن تشجيع هذا النوع من النشاط سيسمح بخلق الثروة وكذا خلق مناصب شغل، وأردف المتحدث قائلا إن هذه المبادرة التي تقدمت بها مديرية الصيد البحري لولاية الجزائر تدخل في إطار تشجيع تربية الأسماك بهدف خلق الثروة ومناصب الشغل وكذا تعريف المستهلك بهذا النوع من منتجات تربية المائيات.