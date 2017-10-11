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قبول ترشّح مسبوقين قضائيا يثير فتنة بتلمسان

إقصاء 10 أميار من قوائم الترشيحات بسبب الفساد

  11 أكتوبر 2017 - 20:49   قرئ 27 مرة   0 تعليق   الوطني
إقصاء 10 أميار من قوائم الترشيحات بسبب الفساد

أسقطت السلطات الولائية لولاية تلمسان أكثر من 11 رئيس بلدية سابق وقرابة 30 منتخبا بالمجالس البلدية، بعدما تبين فشلهم في تسيير المجالس البلدية التي كانوا يسيرونها أو تورطهم في قضايا فساد خاصة في ظل وجود 57 منتخبا في قضايا فساد.

 

سجلت المصالح المختصة وجود كثير من رؤساء القوائم للأحزاب الوطنية محكوم عليهم أو متابعين قضائيا ،كانوا محل ثورة من الأميار المقصيين، مما جعل الوالي يتدخل شخصيا للبحث في الملفات لتفادي انزلاقات من شأنها المساس بتسيير المجالس المنتخبة. من جهة أخرى، قضت المحكمة الإدارية بإعادة قوائم حزب العمال ورأس قائمة الأفلان لعين تالوت، في حين رفضت باقي الطعون التي قدمتها 21 قائمة ونحو 230 مترشح. وقد تم إسقاط اسم رئيس بلدية بني وارسوس ورئيس بلدية مسيردة والفواكة ومغنية وكذا رئيس البلدية الأسبق للبويهي، وكلهم ينتمون لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، كما تم إسقاط أسماء كل من رئيس بلدية هنين وفلاوسن والزوية المنتمين لحزب جبهة التحرير الوطني، كما تم إقصاء رئيس بلدية أولاد رياح المنتخب عن حركة مجتمع السلم ورئيس بلدية سبدو المنتخب عن الأفنا، زيادة على رئيس بلدية الحناية من حزب جبهة المستقبل وعين فزة من الفجر الجديد ورئيس بدية تلمسان عن تجمع أمل الجزائر. كما تم إقصاء عدة نواب ومنتخبين من كل من بلديات الحناية، مغنية، أولاد ميمون، وباب العسة، تلمسان، سبدو، لثبوت تورطهم في قضايا فساد. وأشعلت هذه الإقصاءات فتيلا من الغضب بفعل احتواء قوائم أحزاب مقربة من السلطة على رؤساء بلديات محكوم عليهم في قضايا فساد، كما هو الأمر بالنسبة لمترئس قائمة حزب الأفلان بعمير المدان بـ18 شهرا من قبل محكمة الرمشي في قضية فساد، ومترئس قائمة بلدية عين تالوت ومترئس بلدية سيدي الجيلالي المنتمي للأرندي المدان بعام حبسا من قبل محكمة الرمشي، زيادة على رأس القائمة الشعبية بالقور المدان بـ6 أشهر لما كان رئيس بلدية. وتم تسجيل إعادة ترشح رؤساء بلديات تسببوا في انسداد المجالس البلدية وحرموا المواطنين من حقوقهم في التنمية بعدما تم تعطيل المشاريع، على غرار الرمشي وعمير، زيادة على وجود أميار متابعين قضائيا على غرار الفحول وشتوان، أضف إلى ذلك ترشيح بارونات نهب العقار والبزنسة فيه بالعديد من البلديات، مما جعل السلطات الولائية تعيد مراجعة القوائم بتأن، لتفادي أي انزلاقات أو أي تجاوزات في المجالس المقبلة، خاصة أن بعض الأحزاب قد بدأت تدعو إلى التمرد والاحتجاج أمام مقر الولاية لمحاولة كسب حقوق غير مشروعة في الترشح بعد مخالفتها لقانون الانتخابات في إعداد القوائم.

م بن ترار

 

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