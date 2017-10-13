تتويج ثلاثة كتاب وروائيين جزائريين بجائزة الرواية العربية 2017

فاز ثلاثة كتاب وروائيين جزائريين بجائزة الرواية العربية لسنة 2017،اليوم الخميس، بالدوحة بحضور كوكبة من الروائيين والنقاد والأكاديميين العرب .

وتوّج الكاتب والصحفي سعيد خطيبي بجائزة الرواية العربية لسنة 2017 عن روايته "أربعون عاما في انتظار ايزابيل"

فيما فاز الروائي عبد الوهاب عيساوي في الروايات الغير المنشورة برواية "سفر الأعمال المنسية" .

وتحصل الأديب والأكاديمي بشير ضيف الله على جائزة دراسة نقد الرواية "بدراسات في الرواية العربية".

وعرفت فعاليات الطبعة الثالثة من جائزة "كتارا" للرواية مشاركة 1144 مبدع، منها550 مشاركة في فئة الروايات غير المنشورة و472 مشاركة في فئة الروايات المنشورة.

بالإضافة إلى 38 دراسة نقد الرواية و84 مشاركة في فئة روايات الفتيان غير المنشورة