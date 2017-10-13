استراتيجية جديدة لتنظيم قطاع الصحة على طاولة أويحيى

كشف وزير الصحة والسكان، مختار حسبلاوي،، عن استراتيجية جديدة لتنظيم قطاعه ستعرض على الوزير الأول قريبا.

وأضاف الوزير، أن هذه الاستراتيجية تتضمن اقتراحات ملموسة لإعادة تنظيم مختلف أنظمة الخدمات ومصالح قطاع الصحة عبر الوطن.

وركزت على خصوصيات كل ولاية على حدى لتحقيق و ضمان التوازن في عروض الرعاية الطبية أو العلاج والخدمات.

وقال الوزير، إن اقتراحات ستعرض على الوزير الأول بغية حل مشكل نقص سلك الشبه الطبي وأخصائيي الأشعة .

واعترف بوجود توزيع غير متوازن للموارد البشرية، وسيتم وسيتم استدارك هذا الأمر تزامنا مع إعادة تفعيل دور المديرية العامة للتكوين المتواصل بالوزارة.

وصرح حسبلاوي، أنه سيتم وضع جهاز يتكفل ويوفر الأمن بكل مرافق وهياكل قطاع الصحة عبر الوطن بالتنسيق مع وزارة الداخلية.