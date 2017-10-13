قطع التزود بالماء الشروب عن أربع بلديات في العاصمة

ستشهد عملية التزويد بالمياه الصالحة للشرب إنقطاعا على مستوى أربع بلديات بالجزائر العاصمة بداية من يوم الثلاثاء المقبل بسبب الأشغال.

أعلنت مؤسسة "سيال"، انقطاع عملية التزويد بالمياه الصالحة للشرب يوم الثلاثاء من الساعة السادسة صباحا إلى غاية يوم الأربعاء على الساعة الثامنة مساء، عن كل أحياء بلدية الأبيار وحي البريد والمواصلات في حيدرة، وكذا طريق عبد القادر قادوش، وحي200 مسكن بجنان مالك، إلى جانب بلدية بن عكنون "طريق دودو مختار"، وبلدية بئر مراد رايس، وأوضحت الشركة، أن قطع التزويد بالماء الشروب على مستوى البلديات والأحياء بسبب أشغال ربط إنحراف قناة رئيسية لتوزيع المياه المتواجدة على مستوى مفترق الطرق بواد حيدرة.