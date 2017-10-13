إحباط محاولة جديدة للهجرة غير الشرعية لـ 8 أشخاص بمستغانم

تمكنت وحدات حرس السواحل لولاية مستغانم ليلة أمس من إحباط محاولة جديدة للهجرة غير شرعية لثمانية أشخاص قبالة الساحل الشرقي.

وقامت الوحدات العائمة لحرس السواحل في حدود الساعة الثانية والنصف صباحا، باعتراض قارب تقليدي الصنع مزود بمحرك وعلى متنه ثمانية أشخاص.

على بعد 8 أميال بحرية شمال بن عبد المالك رمضان شرق مستغانم.

وتتراوح أعمار الموقوفون الثمانية من 18 إلى 26 سنة، وأغلبهم من البلديات الشرقية لولاية مستغانم إنطلقوا من شاطئ بحارة.

التابع لبلدية أولاد بوغانم 90 كيلومتر شرق مستغانم، قبل أن يتم توقيفهم وتحويلهم للميناء التجاري قصد القيام بالإجراءات المعتادة.

للإشارة بلغ عدد الموقوفين منذ الجمعة الماضية قبالة ساحل ولاية مستغانم 96 شخصا بينهم نساء وقصر.

بعد تمكن المجموعة الإقليمية لحراس السواحل، من إحباط تسعة محاولات للهجرة غير الشرعية في عرض البحر بالمياه الإقليمية الوطنية.