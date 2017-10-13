أبرز أن الشعب يعرف أين صرفت الألف مليار وانتقد المعارضة

أويحيى يؤكد أن البلاد تسير بشكل سليم وبوتفليقة متحكم في كل الملفات

هاجم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الشخصيات الثلاث الموقعة على بيان قالت إنه «لوقف العهدة الخامسة»، ووصف أحمد أويحيى هؤلاء بـ»المتكالبين»، ودافع عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أن «مؤسسات البلاد تسير بشكل سليم».

في أول رد فعل من تيار الموالاة، علق أحمد أويحيى على الرسالة التي وقعها كل من الحقوقي علي يحيى عبد النور، ووزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي والجنرال رشيد بن يلس، والتي تشبه تلك التي وقعوها عشية ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة. وقال أحمد أويحيى بصفته أمينا عاما للتجمع الوطني الديمقراطي، في تصريح نُقل عن مكتبه ببن عكنون من طرف قناة «النهار تي.في» صبيحة أمس، قبيل اجتماعه بالأمناء الولائيين للحزب، إن «خرجات أحزاب وشخصيات المعارضة تكالب فقط، وليس لها شغل سوى مرض الرئيس». وأكد أحمد أويحيى أن «البلاد تسير بشكل طبيعي ومؤسسات الجمهورية تعمل بشكل سليم»، مضيفا أن «الرئيس بوتفليقة متحكم في كل الملفات». وعاد أمين عام الأرندي مجددا للتأكيد بخصوص سؤال المعارضة «أين صُرفت 1000 مليار دولار؟» أن «الجزائريين يعرفون أين صُرفت»، مؤكدا أن الدولة لن تتراجع عن سياسة الدعم، كما لن تتخلى عن المقاربة الاجتماعية الموروثة عن بيان أول نوفمبر. وأكد أحمد أويحيى، الذي يتولى أيضا منصب الوزير الأول، أن «الدولة لن تنهار»، وأن «الحكومة تخوض معركة مالية واقتصادية، ولن تعيش بلادنا تضخما مثلما تروج له بعض الأطراف». وفي الشأن الحزبي، اعترف الأمين العام للأرندي أن حزبه خسر خمسة مجالس شعبية بلدية أخرى، بعدما رفضت الإدارة ملفات المترشحين بسبب عامل ازدواجية الترشح، حيث سجلت مختلف المصالح الإدارية وجود مترشحين تقدموا في قوائم الأرندي وقوائم أخرى بالموازاة مع ذلك، وهو أمر يرفضه القانون، مما دفع إلى إسقاط ترشحهم في القائمتين. وبذلك، يشرح أويحيى أن الأرندي سيكون غائبا في 19 مجلسا شعبيا بلديا من بين 1541 بلدية، في الوقت الذي سيشارك عبر جميع المجالس الشعبية الولائية.

حكيمة ذهبي