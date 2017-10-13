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إلى جانب روسيا وإيران وعدد من دول آسيا الوسطى

الجزائر ضمن الدول التي ستستفيد من مشاريع إعادة إعمار سوريا

  13 أكتوبر 2017 - 21:43   قرئ 76 مرة   0 تعليق   الوطني
الجزائر ضمن الدول التي ستستفيد من مشاريع إعادة إعمار سوريا

العملية ستساهم في إنعاش عمليات التصدير وأداء المؤسسات الجزائرية ستستفيد الجزائر من حصة ضمن مشاريع إعادة إعمار سوريا، إلى جانب روسيا وإيران وعدد من دول آسيا الوسطى المستفيدة من دعمها لهذا البلد، في مواجهة ما يسمى «الحرب الكونية» التي تشنها جماعات إرهابية إسلاموية مدعمة من قبل قوى عظمى ودول مجاورة مثل تركيا، حيث سيتم بعث اتفاقات التعاون المبرمة بين الجزائر وسوريا قبل اندلاع الحرب الأهلية فيها، والتي وقعت بين الطرفين في عهد حكومة أحمد أويحيى. 

ستتكفل شركات جزائرية عمومية وخاصة بإنجاز عدد من المشاريع الخاصة بالأشغال العمومية كالطرقات والبناء، إضافة إلى تصدير العديد من العربات والآلات والأغذية المصنعة محليا على غرار الجرارات، مولدات الطاقة، والأدوات الكهرومنزلية، في إطار التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، حيث ستساهم العملية في إنعاش عمليات التصدير وأداء المؤسسات الجزائرية، وكانت الجزائر قد شاركت في أوت الماضي بالدورة الـ 59 من معرض دمشق الدولي، فيما شاركت سوريا في ماي الماضي في معرض الجزائر الدولي الذي شهد إقبالا كبيرا للمواطنين الجزائريين على الجناح السوري ومنتجاته. وأكدت مصادر مطلعة لـ»المحور اليومي» أن الجزائر أعلنت عزمها على وضع خبرتها في العديد من المجالات في إعادة إعمار سوريا، حيث قالت مصادر المحور اليومي إن الحكومة ستقدم مساعدات لسوريا لبناء تجمعات سكنية جديدة بعد اكتسابها تجربة كبير في مجال السكن، بالإضافة إلى مشاريع الأشغال العمومية من خلال تمكين الخواص الجزائريين والشركات العمومية من الحصول على مشاريع لإنجاز الطرق وبعض المرافق الكبرى. كما تمتلك الجزائر خبرة كبيرة في إعادة التهيئة، بعد إعادة إعمار العديد من المناطق التي دمرها الإرهاب خلال العشرية السوداء، وستسعى الجزائر إلى تصدير منتجات جزائرية تتمثل في مواد غذائية مصنعة ونصف مصنعة، بالإضافة إلى تصدير عربات مثل الجرارات المنتجة بالمنطقة الصناعية بعين سمارة في قسنطينة وكذا بعض منتجات المؤسسات الصناعية الجزائرية، من بينها المحركات ومولدات الطاقة، وكذا تصدير بعض المنتجات الكهرومنزلية المنتجة من قبل الخواص الجزائريين، مشيرة إلى أن الحكومة ستقوم قريبا بإعادة تفعيل الاتفاقات الثنائية بين الجزائر وسوريا التي كانت قبل الحرب، في الوقت الذي حاولت عدة أطراف خصوصا دول عربية إقصاء الجزائر من مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا. يأتي كل هذا في ظل الموقف الجزائري المشرف والداعم للشعب السوري في مواجهة الآلة الإرهابية التي تعصف ببلاد الشام منذ 6 سنوات، وقد ترجم هذا الموقف خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل إلى سوريا مؤخرا وكذا التصريح الذي أدلى به بمناسبة أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث دعا إلى إعادة عضوية سوريا في الجامعة العربية، كما أن الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه في مواجهة الإرهاب وتحرير أجزاء كبرى من أراضيه، جعل السلطات السورية تسارع إلى الشروع في إنجاز مشاريع كبرى لإعادة الإعمار. وفي هذا الإطار، شرعت في إصلاح شبكة الكهرباء التي تمتلك الجزائر تجربة رائدة فيها مما قد تستفيد منه سوريا. في سياق متصل، قال مسؤول أردني مختص في الشؤون الاقتصادية إن عملية إعادة إعمار سوريا إثر الأزمة التي تشهدها منذ سنة 2011 قد تكلف نحو 180 بليون دولار، وأفاد نائب رئيس الوزراء الأردني السابق جواد العناني وهو أيضا خبير في الشؤون الاقتصادية في أشغال اليوم الثاني من الملتقى الدولي لإعادة الإعمار في دول الصراع «سوريا والعراق واليمن» الذي تحتضنه العاصمة الأردنية عمّان أن «إعمار سوريا قد يحتاج إلى 180 بليون دولار»، مشيرا إلى أن التقديرات الدولية «لم تفسر ما إذا كان الرقم المطلوب كلفة لما تم تدميره بشريا وهيكليا أو ما إذا كان يمثل قيمة المطلوب صرفه لتستعيد سوريا قدرتها على الوصول إلى مرحلة الإنتاج الذي حققته قبيل اندلاع الأزمة عام 2011».

أسامة سبع 

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