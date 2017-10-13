طلبة خمس جامعات يدخلون في إضراب

شريط الاخبار
إسقاط 50 مناضلا سابقا في الفيس المحل من الترشح في قوائم تحالف إسلامي الفاف تتخلص من العاهة ألكاراز وتعيّن بلماضي توسيع قاعدة الاشتراكات ودعم صندوق التقاعد بـ 500 مليار دينار في 2018 البرنت بـ 57 دولارا وأوبك تتوقع زيادة الطلب على النفط في 2018 الصالونات والمعارض سمحت بإبرام 120 اتفاقية شراكة مع الأجانب حمس تعلن عن تشكيل هيئة لمتابعة الخروقات ضد مترشحيها رسائل الحكومة إلى سكان الجنوب في شهر أكتوبر عامان حبسا نافذا وغرامة بـ200 ألف دج في حق مفجر قضية ممتلكات الحركى بوهران إقصاء 10 أميار من قوائم الترشيحات بسبب الفساد زوخ يؤكد تشجيع الفاعلين في مجال تربية المائيات تعيين مدير الصحة لتيزي وزو على رأس القطاع بوهران نصف مليون معتمر جزائري يسيلون لعاب وكالات الأسفار تفكيك شبكة لتبييض الأموال إنطلاقا من السكوار وتزوير رخص المجاهدين أطباء يوجهون المرضى نحو عيادات خاصة لجني الأرباح! الكشف عن قوائم الأفلان للانتخابات بعد أسبوع الفاو تضع مقاييس الجودة العالمية على زيت الزيتون المحلي بتيزي وزو جمعية التجار والحرفيين تقدم اقتراحات حول قانون المالية 2018 تحديد هويات إرهابيّي بجاية يؤكد أقدميتهم وفشل التنظيمات في التجنيد البوليزاريو تشكك في نجاح مهمة كوهلر بالمنطقة بقايا الإرهاب في الجزائر تواجه شحّ التموين بالسلاح بوتفليقة سينظر في إمكانية العفو عن الموقوفين في أحداث غرداية المهاريست لمنع تسلل دواعش ليبيا إلى الجزائر قايد صالح يأمر الوحدات المرابطة على الحدود الجنوبية بالحيطة والحذر إنهاء مهام 10 مدراء ولائيين وتحويل 06 آخرين وترقية 14 إطارا لوبيات مصانع التركيب تضغط على الحكومة لمنع تحرير سوق السيارات إعادة النظر في قانون الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية حتيمة التماس 5 سنوات حبسا لمنتحل صفة نجل الجنرال العربي بلخير أطراف تطبخ في الخفاء لإزاحة زطشي وتسليم المهام لولد زميرلي! سوريا تقصى من التأهل إلى المونديال وتغادر بشرف كعوان ينبّه مهنيي الصحافة الكلاسيكية ويدعوهم للانسجام مع الرقمنة تجنبا للزوال ولد علي يواصل هواياته ويصوب بندقيته نحو قرباج سماسرة سوق السيارات يحوّلون 418 مليون أورو نحو فرنسا اتصالات الجزائر تواصل سياستها لدعم المطورين الشباب تمديد اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة ومخابر صانوفي الملكية الأردنية للطيران تطرح خصومات على أسعار تذاكرها وزارة التربية تكشف عن تاريخ انطلاق التسجيلات في شهادة البكالوريا قضية حاملي شهادة الـ DEUA تجر أويحيي للمساءلة مديرية التكوين المهني بوهران تبرم 52 اتفاقية مع مؤسسات اقتصادية 150 رجل أعمال عماني للاستثمار في الجزائر وجعلها مركز توزيع نحو إفريقيا 187 مليار قروض حسنة خلال 10 سنوات دون نتائج!
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. طلبة خمس جامعات يدخلون في إضراب

التنظيمات الطلابية تدعو إلى تلبية مطالبها

طلبة خمس جامعات يدخلون في إضراب

  13 أكتوبر 2017 - 21:49   قرئ 43 مرة   0 تعليق   الوطني
طلبة خمس جامعات يدخلون في إضراب

خرج مئات من الطلبة على مستوى خمس جامعات في إضراب، على غرار جامعة سعد دحلب بالبليدة وهواري بومدين بالعاصمة، مطالبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاستجابة لمطالبه، سواء تعلق الأمر بالشق البيداغوجي أو الاجتماعي. 

يبدو أن مشاكل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لا تأتي فرادى، فبعد تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار في ندوته الأخيرة عن وجود صراعات في بعض التنظيمات الطلابية ومجلس أساتذة التعليم العالي أي نقابة «الكناس»، وما تبعها من ردود أفعال وانعكاسات سلبية خاصة، بعد مقاطعة الأخير للقائه بالمسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي الذي اتهم التنظيم الطلابي الحر بالتحريض على الإضراب والخروج إلى الشارع، وهو الأمر الذي حدث بالفعل، حيث خرج مئات من الطلبة نهاية الأسبوع الماضي على مستوى أكثر من 5 جامعات إلى الشارع مطالبين الوزارة بالاستماع إلى انشغالاتهم، خاصة فيما يتعلق بالشق البيداغوجي حيث حُرم كثير من الطلبة من دراسة التخصص المراد والالتحاق بالجامعة في الفترة المحددة لذلك. غير بعيد عن ذلك، شُلت بعض المؤسسات الجامعية من قبل الطلبة بعد الأوضاع المزرية التي آلت إليها الإقامات الجامعية، وفي بعض الأحيان بسبب غلقها في وجوه الطلبة بداية الأسبوع الأول لانطلاق الدراسة، حيث لم يقتصر الإضراب أو الاحتجاج على الطلبة فقط بل امتد إلى التنظيمات الطلابية التي دخلت في إضراب مفتوح بجامعة هواري بومدين وبالتحديد كلية الرياضيات، بعد النقائص المسجلة والمرفوعة للوصاية التي التزمت بسياسة الهروب إلى الأمام واعتمدت على الصمت طريقة أنسب للرد.   

أمينة صحراوي 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات