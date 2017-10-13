التنظيمات الطلابية تدعو إلى تلبية مطالبها

طلبة خمس جامعات يدخلون في إضراب

خرج مئات من الطلبة على مستوى خمس جامعات في إضراب، على غرار جامعة سعد دحلب بالبليدة وهواري بومدين بالعاصمة، مطالبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاستجابة لمطالبه، سواء تعلق الأمر بالشق البيداغوجي أو الاجتماعي.

يبدو أن مشاكل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لا تأتي فرادى، فبعد تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار في ندوته الأخيرة عن وجود صراعات في بعض التنظيمات الطلابية ومجلس أساتذة التعليم العالي أي نقابة «الكناس»، وما تبعها من ردود أفعال وانعكاسات سلبية خاصة، بعد مقاطعة الأخير للقائه بالمسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي الذي اتهم التنظيم الطلابي الحر بالتحريض على الإضراب والخروج إلى الشارع، وهو الأمر الذي حدث بالفعل، حيث خرج مئات من الطلبة نهاية الأسبوع الماضي على مستوى أكثر من 5 جامعات إلى الشارع مطالبين الوزارة بالاستماع إلى انشغالاتهم، خاصة فيما يتعلق بالشق البيداغوجي حيث حُرم كثير من الطلبة من دراسة التخصص المراد والالتحاق بالجامعة في الفترة المحددة لذلك. غير بعيد عن ذلك، شُلت بعض المؤسسات الجامعية من قبل الطلبة بعد الأوضاع المزرية التي آلت إليها الإقامات الجامعية، وفي بعض الأحيان بسبب غلقها في وجوه الطلبة بداية الأسبوع الأول لانطلاق الدراسة، حيث لم يقتصر الإضراب أو الاحتجاج على الطلبة فقط بل امتد إلى التنظيمات الطلابية التي دخلت في إضراب مفتوح بجامعة هواري بومدين وبالتحديد كلية الرياضيات، بعد النقائص المسجلة والمرفوعة للوصاية التي التزمت بسياسة الهروب إلى الأمام واعتمدت على الصمت طريقة أنسب للرد.

أمينة صحراوي