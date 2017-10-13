فيما تم تعيين سعيد روبة خلفا له

إنهاء مهام المدير العام لوكالة «عدل» طارق بلعريبي

أنهى وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار مهام محمد طارق بلعريبي المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» المكلفة بالصيغة السكنية البيع بالإيجار، فيما عيّن مدير ديوان الترقية العقارية لولاية تيارت سعيد روبة خلفا له.

أكدت مصادر متطابقة أن وزير السكن عبد الوحيد طمار قد عيّن سعيد روبة مديرا عاما جديدا على رأس الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، بعدما كان يشغل منصب مدير ديوان الترقية العقارية لولاية تيارت، خلفا للمدير العام السابق محمد طارق بلعريبي الذي تم تعيينه من طرف وزير السكن الأسبق عبد المجيد تبون شهر أفريل 2015 على رأس المديرية العامة للوكالة. من جهة أخرى وفيما يخص مساكن عدل فإن الوزارة وقعت اتفاقا مع القرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للسكن لتمويل برنامج 120 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار «عدل» بقيمة مالية تقدر بنحو 329 مليار دينار. وعقب التوقيع، أوضح وزير السكن السابق أن إنجاز هذا البرنامج سيمتد بين 12 و18 شهرا، مطمئنا جميع مكتتبي عدل أنه سيتم احترام آجال تنفيذ هذا المشروع الذي يندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية. وأضاف الوزير السابق أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ودواوين الترقية والتسيير العقاري لا يسجلان حاليا «أي دين» تجاه المقاولين أو مؤسسات الإنجاز المكلفة بإنجاز مساكن «عدل» أو المساكن العمومية الإيجارية، باستثناء مستحقات شهر جوان، حيث سيتم «تسديدها قريبا بما أن السيولة المالية متوفرة».

نبيل شعبان