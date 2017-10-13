السعوديون أبلغوا وكالات الأسفار رسميا بسريان الإجراء

ألفا ريال غرامة لكل جزائري أدى العمرة في 2017 بدءا من الخميس

أعلنت السلطات السعودية رسميا بدأ سريان تطبيق الرسم على مكرري العمرة المقدر بـ 2000 ريال سعودي، بداية أول أمس، إذ سيضطر المعتمرون الجزائريون إلى دفع أكثر من 8 ملايين ونصف سنتيم لقاء تمكينهم من إعادة أداء هذا النسك هذا العام، حسب الأسعار المتداولة في السوق السوداء.

أبرق متعاملون سعوديون لوكالات السفر الجزائرية المعنية بتنظيم العمرة تعميما يفيد بسريان تطبيق رسم الألفي ريال سعودي على مكرري أداء هذه المناسك، وقال هؤلاء في التعميم الذي اطلعت عليه «المحور اليومي»: «نفيدكم علما أنه تم تطبيق رسوم 2000 ريال سعودي لعام 1439 على المعتمرين الذين سبق لهم أداء العمرة في 1438، ابتداء من عصر يوم الخميس». وتساوي هذه القيمة 87 ألف دينار جزائري في السوق السوداء، حيث بلغ سعر كل 1000 ريال في سوق «السكوار» للعملة ببور سعيد في العاصمة 43 ألف و500 دينار. وتقوم وكالات الأسفار بتحويل هذه القيمة عبر قنوات غير رسمية على غرار باقي التكاليف المتعلقة بالنقل والإقامة والإعاشة وباقي الخدمات، باعتبار أن بنك الجزائر لا يضمن هذه العمليات كما هو متعامل به في الحج، ويلجأ هؤلاء بعلم من السلطات إلى تهريب الأموال بـ «الأورو» و»الدولار» عبر المطارات الجزائرية لتوفير مصاريفهم في البقاع المقدسة. من جهة أخرى، يُسيل قرابة نصف مليون معتمر جزائري لعاب وكالات السياحة والأسفار، حيث قام 40 وكيلا بإيداع ملف اعتماده لدى مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة يوم الثلاثاء الماضي، أي أول يوم من انطلاق العملية التي ستستمر إلى غاية 14 ديسمبر المقبل، تاريخ آخر أجل لاستقبال ملفات المعنيين الراغبين في تأطير المعتمرين الجزائريين خلال موسم 1439. وأنهى الوكلاء السعوديون الذين حلوا بالجزائر بين 11 و12 أكتوبر الجاري معرضهم الترويجي في مجال الإقامة والإعاشة والنقل وباقي الخدمات، في صالون العمرة، قبل أسابيع قليلة فقط تفصلنا عن انطلاق موسم 1439، وحج هؤلاء المتعاملون المختصون في الإقامة والنقل والإعاشة وباقي الخدمات إلى الجزائر لافتكاك أكبر قدر ممكن من الاتفاقات مع وكالات السياحة والأسفار التي تعتزم المشاركة في تنظيم موسم العمرة المقبل، علما أن بعضهم استبقوا الانطلاق الرسمي للمعرض وقدموا عروضهم في العاشر من أكتوبر بفندق الأوراسي قبل التنقل إلى المدرسة العليا للسياحة والفندقة بعين البنيان.

زين الدين زديغة