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فيما أبقى على 2 بالمائة نسبة النمو سنتي 2019-2018

البنك العالمي يتوقع نسبة نمو 2.2 بالمائة نهاية 2017

  13 أكتوبر 2017 - 21:58   قرئ 8 مرة   0 تعليق   الوطني
البنك العالمي يتوقع نسبة نمو 2.2 بالمائة نهاية 2017

 توقع البنك العالمي استقرار نسبة نمو الاقتصاد الجزائري في حدود 2.2 بالمائة نهاية السنة الجارية و2 بالمائة سنتي 2018-2019، بالنظر إلى الصعوبات المالية التي تواجه الجزائر بسبب أزمة النفط المتواصلة مع اختلال في توازنات قيمة الواردات والصادرات.  

  توقع البنك العالمي أن تستقر نسبة النمو في حدود 2،2 بالمائة هذه السنة، وأن لا تتجاوز عتبة 2 بالمائة سنة 2018 -2019، وهي المعطيات التي تُبقي نسبة النمو المتوقعة «مقبولة» مقارنة بالوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد، حيث أرجعها خبراء في الاقتصاد إلى تراجع أداء الاقتصاد الوطني، معتبرين أن الحكومة قد قامت بعقلنة الإنفاق الحكومي خاصة الداخلي، حيث استقر عند حدود 2 بالمائة، والسنة المقبلة ستكون في نفس الاتجاه رغم أن الحكومة قامت برفع النفقات في حدود 2000 مليار دينار، إلا أن آلية التمويل لم تعط تلك المؤشرات الإيجابية للبنك العالمي، ليتوقع على الأقل متوسط 5،3 بالمائة. وتأتي توقعات البنك الدولي خلال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بواشنطن الذي يشارك فيه وزير المالية عبد الرحمان راوية، باعتباره اجتماعا يشكل فرصة لمناقشة ملفات هامة في التنمية الاقتصادية وتطورات النظام المالي العالمي. وكان البنك العالمي قد أكد في نشرية خاصة لهذا العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن النمو في الجزائر يسير في الطريق الصحيح خلال السنة الجارية رغم انخفاض أسعار النفط. وسجلت ذات الهيئة العالمية توقعات نسب نمو اقتصاديات الدول، قد توقع تسجيل نسبة نمو 1.4 بالمائة السنة الجارية، مؤكدا أن سياسة دعم الأسعار السخية وغير الفعالة بحاجة إلى توجيه جيد والإصلاحات المرتبطة بالدعم تتطلب تسييرا حذرا من أجل الحفاظ على المكاسب الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة. 

مريم.س 

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