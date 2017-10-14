ولاية الجزائر تخصص أزيد من 70 ألف جرعة لقاح ضد الانفلونزا الموسمية

خصصت مديرية الصحة والسكان لولاية الجزائر أزيد من 70 ألف جرعة من اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية لموسم (2018/2017), حسبما أكده اليوم السبت السيد محمد ميراوي المدير الولائي للقطاع.

و أوضح ميراوي لواج، أنه و في إطار حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية التي ستنطلق يوم غد الأحد تم تخصيص لولاية الجزائر 70.380 جرعة لقاح ستوزع عبر 22 عيادة متعددة الخدمات و 10 مؤسسات صحية جوارية بالعاصمة.

و يبقى الأشخاص الذين يمكنهم التلقيح - كما قال - أولئك المعرضين لخطر المضاعفات الناجمة عن الإصابة بفيروس الانفلونزا الموسمية لاسيما منهم البالغين 65 سنة وأكثر والمصابين بأمراض مزمنة كأمراض القلب والأمراض الرئوية المزمنة وأمراض السكري والبدانة والكلى والنساء الحوامل.

و كانت وزارة الصحة والسكان قد أكدت استيراد معهد باستور الجزائر ل5ر2 مليون جرعة من اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية مع إمكانية استيراد كميات إضافية عند "الضرورة" لحساب موسم 2017-2018.

وقد استفادت الفئات الأكثر عرضة للفيروس وأكثر حاجة إلى هذا اللقاح من قرابة 3ر1 مليون جرعة خلال الموسم 2016/ 2017 مما جعل المصابين بالأمراض المزمنة والحوامل والأطفال وفئة المسنين أكثر حماية من قبل.

وتنجم الإصابة بالأنفلونزا الموسمية عن عدوى حادة للفيروس بالجهاز التنفسي غالبا ما تكون " هينة " لكنها تقد تتطور إلى تعقيدات قد تؤدي إلى الوفاة حسب حدة الفيروس وضعف الأشخاص الذين يتعرضون له مما يدفع بالسلطات العمومية إلى تعزيز الوقاية للتصدي لإنتشار هذه الإصابة.