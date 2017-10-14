"طمـار.."متمسكون بتنفيذ البرامج السكنية المبرمجة والقضاء على أزمة السكن

أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار أن دائرته الوزارية متمسكة وبـ "إصرار" بتنفيذ البرامج السكنية المبرمجة و العمل متواصل للقضاء على أزمة السكن في البلاد مع الحرص على تكريس اللامركزية في بعض قرارات القطاع

وقال الوزير في كلمته خلال افتتاح حفل تسليم جائزة الهندسة المعمارية لسنة 2016نظم بقصر الثقافة مفدي زكرياء بالعاصمة، حضره العيديد من أعضاء الطاقم الحكومي " متمسكون بإصرار في تنفيذ البرامج السكنية و ماضون قدما للقضاء على أزمة السكن "

وأضاف الوزير قوله " تبنينا خطة طريق متناسقة مع مخطط عمل الحكومة ي من خلال الاستمرار في مشاريع السكن بمختلف الصيغ و مواصلة انجاز مشاريع السكن الترقوي المدعم في صيغتها الجديدة "وتابع الوزير يقول " نعمل حاليا على تقييم الترسانة القانونية المتعلقة بمشاريع التهيئة والتعمير لدمج الصيغ الجديدة وفقها " كما جدد الوزير تأكيده بأن الوزارة حريصة على " تكريس اللامركزية في بعض القرارات الخاصة بالقطاع "