الأحزاب تعجز عن تغطية كل بلديات الوطن

شريط الاخبار
إسقاط 50 مناضلا سابقا في الفيس المحل من الترشح في قوائم تحالف إسلامي الفاف تتخلص من العاهة ألكاراز وتعيّن بلماضي توسيع قاعدة الاشتراكات ودعم صندوق التقاعد بـ 500 مليار دينار في 2018 البرنت بـ 57 دولارا وأوبك تتوقع زيادة الطلب على النفط في 2018 الصالونات والمعارض سمحت بإبرام 120 اتفاقية شراكة مع الأجانب حمس تعلن عن تشكيل هيئة لمتابعة الخروقات ضد مترشحيها رسائل الحكومة إلى سكان الجنوب في شهر أكتوبر عامان حبسا نافذا وغرامة بـ200 ألف دج في حق مفجر قضية ممتلكات الحركى بوهران إقصاء 10 أميار من قوائم الترشيحات بسبب الفساد زوخ يؤكد تشجيع الفاعلين في مجال تربية المائيات تعيين مدير الصحة لتيزي وزو على رأس القطاع بوهران نصف مليون معتمر جزائري يسيلون لعاب وكالات الأسفار تفكيك شبكة لتبييض الأموال إنطلاقا من السكوار وتزوير رخص المجاهدين أطباء يوجهون المرضى نحو عيادات خاصة لجني الأرباح! الكشف عن قوائم الأفلان للانتخابات بعد أسبوع الفاو تضع مقاييس الجودة العالمية على زيت الزيتون المحلي بتيزي وزو جمعية التجار والحرفيين تقدم اقتراحات حول قانون المالية 2018 تحديد هويات إرهابيّي بجاية يؤكد أقدميتهم وفشل التنظيمات في التجنيد البوليزاريو تشكك في نجاح مهمة كوهلر بالمنطقة بقايا الإرهاب في الجزائر تواجه شحّ التموين بالسلاح بوتفليقة سينظر في إمكانية العفو عن الموقوفين في أحداث غرداية المهاريست لمنع تسلل دواعش ليبيا إلى الجزائر قايد صالح يأمر الوحدات المرابطة على الحدود الجنوبية بالحيطة والحذر إنهاء مهام 10 مدراء ولائيين وتحويل 06 آخرين وترقية 14 إطارا لوبيات مصانع التركيب تضغط على الحكومة لمنع تحرير سوق السيارات إعادة النظر في قانون الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية حتيمة التماس 5 سنوات حبسا لمنتحل صفة نجل الجنرال العربي بلخير أطراف تطبخ في الخفاء لإزاحة زطشي وتسليم المهام لولد زميرلي! سوريا تقصى من التأهل إلى المونديال وتغادر بشرف كعوان ينبّه مهنيي الصحافة الكلاسيكية ويدعوهم للانسجام مع الرقمنة تجنبا للزوال ولد علي يواصل هواياته ويصوب بندقيته نحو قرباج سماسرة سوق السيارات يحوّلون 418 مليون أورو نحو فرنسا اتصالات الجزائر تواصل سياستها لدعم المطورين الشباب تمديد اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة ومخابر صانوفي الملكية الأردنية للطيران تطرح خصومات على أسعار تذاكرها وزارة التربية تكشف عن تاريخ انطلاق التسجيلات في شهادة البكالوريا قضية حاملي شهادة الـ DEUA تجر أويحيي للمساءلة مديرية التكوين المهني بوهران تبرم 52 اتفاقية مع مؤسسات اقتصادية 150 رجل أعمال عماني للاستثمار في الجزائر وجعلها مركز توزيع نحو إفريقيا 187 مليار قروض حسنة خلال 10 سنوات دون نتائج!
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. الأحزاب تعجز عن تغطية كل بلديات الوطن

ازدواجية الترشح تسقط عدة قوائم للأفلان والأرندي

الأحزاب تعجز عن تغطية كل بلديات الوطن

  14 أكتوبر 2017 - 19:28   قرئ 50 مرة   0 تعليق   الوطني
الأحزاب تعجز عن تغطية كل بلديات الوطن

عجزت كل التشكيلات السياسية  المشاركة في الانتخابات المحلية، المقررة في الـ 23 نوفمبر المقبل، عن اختراق كل بلديات الوطن، بما فيها الأحزاب التي تحوز على الأغلبية في المجالس الحالية، حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.

ستسجل استحقاقات نوفمبر المقبل، لأول مرة حضورا متذبذبا للأحزاب السياسية، حتى تلك التي تشكل أغلبية المجالس الحالية، على غرار الأفلان، الذي مازال يؤجل الإعلان عن قوائمه، يرجح أن يعلنها بحر الأسبوع الجاري، حيث عجز عن المشاركة في عدد من بلديات الوطن، ليسجل غيابه لأول مرة عن عدد من المجالس. ويحمِّل مناضلون في الحزب العتيد، الأمين العام جمال ولد عباس، مسؤولية عجزه عن التواجد عبر كل بلديات الوطن، لا سيما بعد إصداره التعليمة رقم 12، في وقت أوعز متتبعون لشؤون الأفلان، الأمر، إلى انقسامات في قواعده وفوضى وصراعات حول ترؤس القوائم، حيث تفاجأ  متصدرو القوائم في عدد من الولايات والبلديات، بحذف أسمائهم وتعويضها بأخرى من دون علمهم، وبعد انتهاء الآجال القانونية.

بالنسبة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، فقد كشف الأمين العام، أحمد أويحيى، أن الحزب سيشارك  بـ 48 قائمة للمجالس الشعبية الولائية و1521 قائمة للمجالس الشعبية البلدية، حيث سيتغيب عن 19 بلدية، 11 واحدة منها لم يتقدم فيها وخمس بلديات أخرى أقصيت القوائم بسبب تقدم أشخاص فيها ترشحوا في قوائم أخرى في نفس الوقت.

  قانون الانتخابات يعاقب مزدوجي الترشح بالحبس 3 سنوات   اعترف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، بأن ما لا يقل عن خمس قوائم خاصة بالحزب في انتخابات المجالس الشعبية البلدية، قد تم إسقاطها من قبل المصالح الإدارية، وذلك لأنها تضمنت أسماء أشخاص ترشحوا عبر أكثر من قائمة انتخابية، وهو ما وصفه أويحيى، بـ «ازدواجية الترشح»، وهو ما يعتبره المشرع مخالفة تطبق عليها المادة 76 من نص النظام الانتخابي، وتُرفض القائمتين آليا من الترشح بقوة القانون. فيما تنص المادة 202 من نص القانون أنه «يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 4 ألاف دينار إلى 40 ألف دينار، كل من صوت إما بمقتضى تسجيل محصل عليه في الحالات المنصوص عليها في المادة 197 من هذا القانون العضوي وإما بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل. ويعاقب بنفس العقوبة كل من اغتنم فرصة تسجيل متعدد للتصويت أكثر من مرة، كل من قام بترشيح نفسه في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية في اقتراع واحد». 

حضور باهت للمعارضة مقارنة بالمواعيد السابقة
 
بالنسبة للمعارضة، يكاد يكون عدم التمكن من الحضور عبر كامل المجالس البلدية، عاملا مشتركا، واشتكت الأحزاب المعارضة في معظمها من «عراقيل إدارية»، لا سيما تلك الملزمة بجمع التوقيعات من أجل المشاركة. حيث أعلنت جبهة القوى الاشتراكية دخولها الانتخابات في 348 بلدية فقط، موزعة على مستوى 29 ولاية، فيما اكتفت بالمشاركة عبر 18 مجلسا ولائيا. بالنسبة لحركة مجتمع السلم، فقد خسرت رهانها في الحضور عبر 1541 بلدية، وسجلت حضورا باهتا مقارنة بطموحها بعدما توحدت جبهة التغيير مع الحركة الأم، حيث اكتفت بـ 720 مجلسا بلديا وفشلت في الحضور عبر 48 ولاية بعدما أُسقطت قائمتها بولاية الطارف.
أما حزب «طلائع الحريات»، الذي أحدث المفاجأة بعجزه عن الحضور في أكبر عدد من الولايات والبلديات، حيث لم يتمكن حزب المترشح السابق للانتخابات الرئاسية، علي بن فليس، من اختراق نحو 96 في المئة من المجالس المحلية، وذلك رغم قرار قيادة الحزب فتح الباب أمام جميع الفئات الراغبة في الترشح من دون التقيد بمعايير المستوى التعليمي، وحتى أولئك الذين لا ينتمون إلى الحزب فقد سمح لهم بالترشح.
 
حكيمة ذهبي
 
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات