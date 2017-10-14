الصفقة والدفع يتمّان في الجزائر بين المعني وتجار العملة

مستوردون يحوِّلون آلاف الدولارات من دبي إلى الصين!

يتواصل نزيف العملة الصعبة من الجزائر نحو الخارج، ولجأ مستوردون بالتواطؤ مع تجار عملة لطرق أخرى قصد تلبية حاجاتهم من «الدولار» وبال أورو» عبر حسابات بنكية في دول الخليج وحتى أمريكا لتفادي المتابعة على أرض الوطن والوقوع في قبضة أعوان الجمارك بالمطارات.

تُحول آلاف الدولارات لمستوردين جزائريين نحو الصين ودول أخرى انطلاقا من حسابات بنكية في دبي والسعودية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، والغريب في الأمر حسبما علمته «المحور اليومي» أن هذه الصفقات تبرم في الجزائر، قبل أن يرسل رقم الحساب البنكي للشركة التي يريد المستورد جلب سلعته منها في الصين على سبيل المثال، على أن يدفع المقابل بالدينار الجزائري في أرض الوطن، وتتم عملية تطعيم الحسابات البنكية في دبي والسعودية وتركيا ودول أخرى عبر تهريبها نحو الدول السالف ذكرها أو بطرق أخرى على غرار التعامل مع الجزائريين المقيمين هناك، وحسب مصادرنا فإن الفارق بين سعر العملة في السوق السوداء وهذه الدول يصل حتى ألف دينار جزائري إضافية، أي في حال ما إذا كان سعر 100 دولار في الجزائر يقدر بـ 17 ألف دينار جزائري، فإن قيمتها هناك ستقارب في بعض الأحيان 18 ألف دينار. وفي السياق ذاته، ضيّق بنك الجزائر والجمارك على عمليات تهريب العملة الممنهجة بعد زمن البحبوحة المالية، التي كان ينشئ فيها مستوردون ومصدرون شركات وهمية في الخارج خصوصا في البلدان المعروفة بكونها ملاذات ضريبية لتحرير فواتير مضخمة لسلعهم المستوردة، مقابل جلب سلع دون قيمة تجارية، رمل وأحجار ونفايات وألبسة، إضافة إلى الفاتورة المزدوجة التي يقوم من خلالها المعني بتقديم فاتورة جد مضخمة للبنك لتحويل أكثر للعملة الصعبة مع تقديم أخرى مخفضة لمصالح الجمارك قصد دفع أقل ما يمكن من الرسوم الجمركية، دون إغفال عمليات تخفيض القيمة الجمركية الحقيقية المصرح بها عندما يتعلق الأمر بالتصدير، وعدم استعادة المبالغ المالية بالعملة الصعبة الخاصة بالمواد المصدرة والتحويل المزدوج لنفس السلع. من جهة أخرى، عاودت العملة الأوروبية الموحدة الاقتراب من عتبة الـ 21 ألف دينار جزائري، مقابل تسجيل الدينار الجزائري لتراجع تاريخي أمام العملات الأجنبية الأكثر تداولا في السوق، وقدر سعر ورقة 100 أورو بـ 20 ألف و500 دينار جزائري في السوق السوداء، مقابل 17 ألف و200 دينار لورقة 100 دولار، في حين تجاوزت قيمة 100 باوند سقف 22 ألف دينار جزائري، علما أن الدينار الجزائري فقد في التعاملات الرسمية ما بين 2012 و2017 أكثر من 33 بالمائة من قيمته، حيث انتقل من 74 دينارا للدولار الواحد إلى 111 دينار.