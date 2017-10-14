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حرس الحدود أحبطت محاولة إبحار 460 شخص خلال أكتوبر بينهم حامل

«مراكب الحراڤة» تتضاعف والمئات يركبون قوارب الموت يوميا

  14 أكتوبر 2017 - 20:31   قرئ 39 مرة   0 تعليق   الوطني
«مراكب الحراڤة» تتضاعف والمئات يركبون قوارب الموت يوميا

ابتكر «الحراقة» الجزائريون -الذين صاروا يقطعون المتوسط يوميا-طرقا جديدة لضمان الوصول إلى الضفة الأخرى وتجنب الغرق في أعماق البحر، حيث تكشف مقاطع الفيديو المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وبيوتوب» عن «عودة» مواكب « الحراقة » التي يتتابع فيها العديد من القوارب التي يركبها الجميع بعد أن كانت مقتصرة على فئة الشباب البطال.

لم تعد «الحرقة» مقتصرة على الشباب البطال في الفترة الأخيرة على الشباب البطال بل شملت «القصر» الذين لم يبلغوا بعد سن العمل والنساء وحتى الحوامل، حيث تكشف بيانات الجيش الوطني الشعبي وكذا التقارير الأوربية على تضاعف أعداد قوارب «الحراقة» التي تصل إلى الضفاف الأوربية، حيث أحبطت وحدات حرس الحدود محاولة هجرة غير شرعية لـ 460  شخص بينهم حامل، في حين أعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماركو منيتي، أن معدلات وصول المهاجرين إلى البلاد عبر البحر من تونس والجزائر، قد ارتفعت بشكل حاد، وقال في تصريحات أدلى بها الوزير في ختام اجتماع طارئ عقده مع عمدة لامبيدوزا، توتو مارتيلو، ونقله التلفزيون الحكومي، إنه منذ العام الماضي، زاد عدد القادمين بالقوارب من تونس إلى جزيرة لامبيدوزا، وصقلية الغربية 3 أضعاف، ومن الجزائر إلى جزيرة سردينيا بمعدل الضعفين، وأوضح مينيتي، أن عدد الذين وفدوا من ليبيا انخفض هذا العام بنسبة 25%، لكن من بين ما يقرب من 107 آلاف مهاجر غير شرعي وصلوا حتى مطلع أكتوبر الجاري إلى الساحل الإيطالي، فإن 92 بالمائة قدموا من ليبيا و1.3 بالمائة من تونس، و0.8 من الجزائر أي ما يقدر بـ 856 حراق قائلا «نحن لا نواجه طرقًا بديلة للهجرة غير الشرعية، بل نواجه تعزيزا للطرق الموجودة بالفعل». وأكد تقرير صادر عن النائب العام الاسباني، أن عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين من القصر، الذين وصلوا إلى إسبانيا العام الماضي 2016، الى 222 قاصر بدون مرافق، لتصل نسبة المهاجرين غير الشرعيين من هذه الفئة إلى 37 بالمائة، وحسب ذات المصدر فقد شهدت الحدود الإسبانية تزايدا في نسبة تدفق المهاجرين غير الشرعيين من فئة القصر غير المرافقين من قبل أهاليهم، لتصل الى 24 بالمائة سنة 2016 مقارنة بسنة 2015، من بينهم 222 جزائري.

بتهمة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية 

أسامة سبع

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