تعميم "السوار الإلكتروني" على المحاكم في 2019

كشف مدير الاستشراف والتنظيم بوزارة العدل كيلاني زروالة، اليوم الأحد، أنه سيتم عرض مشروع قانون السوار الإلكتروني على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح كيلاني زروالة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أنه يتم إدخال تقنية السوار الالكتروني كعقوبة بديلة وهذا بعد أن تم في السابق ادخالها كرقابة الكترونية جديدة في قانون الإجراءات الجزائية، مضيفا أن كل التجارب التقنية التي أجريت كانت ناجحة مائة بالمائة لتحديد مكان الاشخاص غير المحكوم عليهم بدقة وفي المرحلة الثانية سيستفيد الأشخاص المحكوم عليهم بعد قضاء فترة اقل من 3 سنوات في السجن من هذا السوار.

وأكد المتحدث أنه سيتم العمل بصفة تدريجية بحيث ستتزود كل المحاكم به في نهاية 2019 معلنا عن إنجاز التطبيق الخاص بالسوار تم بسواعد جزائرية.

وتابع قائلا إن" هذا التطبيق سيحررنا من الارتباط بالشركات الاحتكارية في العالم التي لا تمنح السوار الالكتروني دون التطبيق الخاص به وذلك بأسعار باهظة الثمن".

جون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين يندرج في اطار الإصلاحات الجذرية التي اقرها رئيس الجمهورية حيث أوليت الأهمية القصوى لتدعيم عصرنة قطاع العدالة لإدخال كل الوسائل المادية والبشرية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لعصرنة القطاع.