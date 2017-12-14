خمس ولايات دون دراسة بالتزامن مع الامتحانات الفصلية

ثانويون وجامعيون يغادرون مقاعد الدراسة للمطالبة بتعميم الأمازيغية

غادر الآلاف من التلاميذ و الطلبة جامعات، مدارس، وثانويات خمس ولايات، لأكثر من أسبوع، للمطالبة بترقية اللغة الأمازيغية، ورفض إقصائها وتهميشها، من خلال شن إضراب، وتنظيم مسيرات ومظاهرات حاشدة، وتزامنت هذه الحركة مع انطلاق الامتحانات الفصلية لقطاع التربية أجبر التلاميذ عن مقاطعتها والدخول في إضراب مفتوح عن الدراسة، في انتظار صدور إجراءات من طرف وزارتي التربية والتعليم العالي لإنقاذ هؤلاء من شبح السنة البيضاء.

تستمر الاحتجاجات في ولايات بجاية، تيزي، باتنة، البويرة، بومرداس و برج بوعريريج للمطالبة باحترام اللغة الأمازيغية، والتنديد برفض أحزاب الموالاة الممثلة للأغلبية البرلمانية للمقترح الذي تقدمت به النائبة نادية شويتم التابعة لحزب العمال والمتمثل المتضمن ضرورة إدراج مادة جديدة ضمن مشروع القانون تنص على ضرورة ترقية اللغة الأمازيغية وتعميم تعليمها عبر جميع أنحاء الوطن وفي مختلف المؤسسات التعليمية سواء كانت عامة أو خاصة .

وانتقلت الحركة الاحتجاجية من الجامعات والثانويات إلى الشارع حيث خرج مئات المواطنينبالعديد من الولايات في مسيرات ومظاهرات حاشدة للمطالبة بترقية اللغة الأمازيغية، ومنذ الاثنين الماضي بدأت الاحتجاجات من ولاية بجاية عن طريق طلاب الجامعات، إنظم اليها تلاميذ ثانوية موساوي محمد ببلدية آيت يحي موسى الواقعة جنوب تيزي وزو، الذين شنوا إضراب عاما عن الدراسة مرفوقا بمسيرة سلمية حاشدة جابت مختلف شوارع وسط البلدية، حيث عبر تلاميذ الثانوية من خلال شعارات عديدة إلى جانب صورة الزعيم التاريخي وابن المنطقة كريم بلقاسم، على رفضهم لمثل هذه الممارسات الصادرة من طرف الأحزاب الممثلة للأغلبية البرلمانية، معتبرين أن ترقية اللغة الأمازيغية حق مشروع خصوصا أن الدستور الجديد كرس الأمازيغية كلغة وطنية رسمية ومن الضروري على السلطات العمومية اتخاذ كافة التدابير لترقيتها وتعميم تدريسها عبر مختلف المؤسسات التربوية الموزعة عبر 48 ولاية. في ذات السياق قال وزير الشباب والرياضة ولد علي الهادي ممثلا عن الحكومة، إن الدولة الجزائرية لم تنتظر قانون المالية 2018 للعمل على ترقية اللغة الامازيغية بدليل إدراجها وبأمر من رئيس الجمهورية كلغة وطنية رسمية في الدستور الجديد للبلاد، مشيرا في الوقت ذاته إلى شرعية مطلب هؤلاء المواطنين المتمثل ترقية الامازيغية التي ليس هي حكرا فقط على ولايات بجايةـ البويرة وتيزي وزو، وإنما كلغة تعد وطنية رسمية، و في هذا الصدد أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أن الوزارة تعمل جاهدة على تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى 48 ولاية، فيما بلغ عدد الولايات التي تدرس فيها اللغة الأمازيغية هذه السنة 34 ولاية.

مؤسسات جامعية تنتفض من أجل ترقية الأمازيغية

تعيش المؤسسات الجامعية في الفترة الحالية حالة من التوتر والاحتقان، حيث خرج المئات من الطلبة على المستوى الوطني منذ بداية هذه الأسبوع، إلى الشارع في مسيرات حاشدة مطالبين بترقية اللغة الأمازيغية، حيث اخذت الاحداث منحى اخر بعد تسجيل العديد من التجاوزات على مستواها وصلت الى حد تعرض البعض داخل الحرم الجامعي الى جروح متفاوتة الخطورة، حيث امتدت هذه الاحتجاجات الى أكثر من 5 ولايات.

حالة من الاحتقان والتشنج تعرفها العديد من المؤسسات الجامعية باختلافها سواء تعلق الأمر بالمعاهد المدارس وكذا الجامعات، الانطلاقة كانت من الجامعات بولاية تيزي وزو بجاية، حيث خرج الطلبة منذ بداية هذا الاسبوع الى الشارع مطالبين بترقية اللغة الامازيغية، رافعين شعارات ولافتات تستدعي تدخل الجهات الوصية، غير بعيد عن ذلك انتقلت عدوى المسيرات الى ولاية البويرة، حيث سرعان ما تغيرت الاوضاع واختلطت الأمر وتطورت الاوضاع ليتحول الحرم الجامعي الى ساحة معركة، بعد تسلل غرباء الى الداخل و هو الامر الذي تسبب في إصابة العديد من الطلبة بجروح متفاوتة الخطورة ، وهو الأمر الذي جعل مجلس الإدارة بالجامعة يقرر تعليق الدراسة و كل الأنشطة البيداغوجية و العلمية و كافة اشكال التظاهرات بداية من يوم أمس ، ال جانب ذلك ضم البيان الذي تحصلت المحور اليومي نسخة منه العديد من النقاط ابرزها ما يتعلق بمعاقبة كل من تخول له نفسه الاخلال بالقانون أو النظام الداخلي، غير بعيد عن ذلك أيضا يضاف إلى اضراب طلبة الولايات المذكورة سابقا اضراب طلبة جامعة بوزريعة تخصص لغات اجنبية، الذين طالبوا بترقية اللغة الأمازيغية رافضين العودة الى المدرجات، و بالرغم من كل هذا الحراك الذي تعرفه الجامعات في الفترة الحالية الا أنه لم يتم تسجيل أي تدخل من قبل المسؤول الأول على رأس قطاع التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار بالرغم من بداية العد التنازلي للعطلة الخاصة بالسداسي الأول و العديد من الطلبة لم يتلقو أكثر من درسين فقط ، وهو الأمر الذي يفتح العديد من التساؤلات حول مصير هؤلاء أم أن شبح السنة البيضاء سيكون مصير المئات منهم؟