رمضان توكال : دفتر الشروط سيعزز اندماج تركيب السيارات

أكد رمضان توكال الأمين العام لبورصة المناولة والشراكة، اليوم الخميس، إن دفتر الشروط الجديد الخاص بصناعة وتركيب السيارات الذي صدر هذا الأسبوع سيسمح بتنظيم نشاط اندماج المتعاملين.

وقال توكال في نفس السياق إن هذا المرسوم من شأنه حل المشاكل التي تواجه النشاط من حيث التكاليف والأسعار، ويجعل المتعامل أكثر اندماجا. و صرح الأمين العام لبورصة المناولة، أن الشريك الأجنبي يجب عليه أن يتعهد بالمساهمة المالية وهذا إجراء جديد إضافة إلى نسبة الاندماج. وأشار إلى أنه في دفتر الشروط نجد أن صيغة الحساب حول نسبة الاندماج موضحة للمتعامل الجزائري فهو على علم بكل ما يخص صناعة و تركيب السيارات مع الشريك الأجنبي.