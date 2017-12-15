أكدت أن واشنطن لم تراع القرارات الأممية حول القضية الفلسطينية

الجزائر تصف قرار ترامب بـ «اللامسؤول والخطوة العبثية»

وصفت الجزائر، القرار الأمريكي بنقل سفارة واشنطن إلى القدس المحتلة بـ»اللامسؤول والخطوة العبثية»، مؤكّدة أنه انحياز صريح من أمريكا لصالح المحتلّ الاسرائيلي، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية، تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، في ظلّ الاحتلال. حذّر رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، من خطورة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه يمسّ بالوضع السياسي والقانوني والتاريخي للمدينة المقدّسة ويمثل خروجا عن الإجماع الدولي تجاه وضع القدس الشريف، ويقوّض إمكانية بعث مسار السلام المتوقف منذ مدة طويلة.

وقال بن صالح، في كلمته خلال مشاركته في الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي، المنعقدة بالعاصمة المغربية الرباط الخميس الماضي، إن قرار ترامب تطور خطير وضعت من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية، الوسيط المفترض في عملية السلام، نفسها في موقع الانحياز للاحتلال الإسرائيلي والاصطفاف غير المبرر وراء سياسته الاستيطانية وعدوانه على الشعب الفلسطيني، مستهينة بتداعياته ونتائجه الكارثية، مما سيفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الأبي جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية والقمعية، والنهب المتواصل للأراضي ومصادرة الممتلكات وبناء المستوطنات والاستهانة بحقوق الإنسان وحريات المواطنين الفلسطينيين، واستمرار الحصار الجائر على قطاع غزة والتهجير الممنهج للسكان، وتهويد القدس الذي شمل كل المؤسسات وكافة مناحي الحياة فيها.

وأكد بن صالح، أن واشنطن لم تراع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، واستهترت بالمقدسات العربية والإسلامية والمسيحية وتاريخ الشعب الفلسطيني. ووصف القرار بـ»اللامسؤول»، بعدما اتفق الجميع على أن له عواقب جد خطيرة على السلم والأمن في المنطقة وفي العالم، وسيساهم في إطالة أمد الأزمات والحروب وتبرير اللجوء إلى العنف وخلق بيئة مناسبة للتطرف والإرهاب اللذين تعاني منهما بلداننا أشد المعاناة. كما وصفه بـ»الخطوة العبثية»، التي تستهين بمرجعيات العملية السلمية في الشرق الأوسط، على غرار مبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار رقم 478 لعام 1980 الذي تضمن الطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية بالقدس الشريف، والقرار رقم 2334 (2016) حول عدم شرعية عمليات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ورفض أي تغييرات لخطوط 04 جوان 1967 بما في ذلك ما تعلق بالقدس الشريف. «وبهذه المناسبة، نودّ أن نعبّر عن مساندتنا لقرارات قمة اسطنبول، خاصة تلك الداعية إلى الاعتراف بالقدس عاصمةً لدولة فلسطين». وأكد ممثل الجزائر في قمة البرلمان العربي، أن ردة الفعل الدولية الرافضة لهذا القرار والداعية إلى احترام مبادئ القانون الدولي والتمسك بقرارات الشرعية الدولية، بالإضافة إلى هبّة الشعوب العربية عبر المسيرات والفعاليات التي شهدتها المدن العربية نصرة للقدس الشريف ودفاعا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعي دولي يمثل فرصة أمام البرلمانات العربية عليها استغلالها لمخاطبة برلمانات العالم والرأي العام العالمي، لإيصال رسالة الرفض القاطع لهذا القرار والمطالبة بإلغائه وباحترام القرارات الأممية ذات الصلة. وأكد بن صالح موقف الجزائر الثابت الداعم للشعب الفلسطيني في نضاله الباسل وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967 طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، داعيا الإخوة الفلسطينيين إلى رص صفوفهم والتضامن في سبيل القضية العادلة لبلدهم وشعبهم.