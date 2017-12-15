لقاء مرتقب بين عيسى ووزير الحج السعودي لبحث «كوطة» الجزائر

44 وكالة سياحة وأسفار تشارك في تنظيم حج 2018

ستتكفل 44 وكالة سياحة وأسفار بالمشاركة في نقل وتأطير الحجاج الجزائريين بالبقاع المقدسة لموسم 1439/2018، فيما سيتنقل وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى إلى السعودية للقاء وزير الحج في المملكة لتباحث تحضيرات الموسم و»كوطة» الحجاج الجزائريين.

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن قائمة وكالات السياحة والأسفار المؤهلة للمشاركة في تنظيم الحج لموسم 1439هـ / 2018 م، ويتعلق الأمر حسب القائمة التي اطلعت عليها «المحور اليومي» بـ 44 وكالة أسفار، منها وكالتان عموميتان، تتمثلان في سياحة وأسفار الجزائر والديوان الوطني للسياحة والأسفار، إضافة إلى 42 أخرى خاصة رتبت وفق مقرّاتها الرئيسة المرتبطة بمطارات الإقلاع، منها وكالتان سيقلع حجاجها من مطار عنابة، واثنان من مطار ورقلة، في حين تم انتقاء 9 وكالات سياحة وأسفار سيقلع حجاجها من مطار قسنطينة، 13 أخرى من مطار وهران و16 من مطار الجزائر. ويمكن للوكالات التي لم تُؤهل لتنظيم عملية الحج تقديم طعن كتابي لدى وزير الشؤون الدينية والأوقاف في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ النشر، مع عدم احتساب يوم أمس الجمعة. في ذات السياق، كشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة أول أمس، عن قرار إدراج الحجاج الذين سيتحصلون على تأشيرات المجاملة ضمن بعثة الحج الرسمية، حيث سيكون بإمكانهم دفع تكاليف أداء هذا النسك على مستوى بنك الجزائر والاستفادة من الخدمات المقدمة لحجاج البعثة، وأضاف أن قرعة الحج ستكون لموسمين متتاليين، حيث سيتم فيها الإعلان عن الفائزين لأداء الحج لموسم 1439/2018 و1440/2019، مع إمكانية التعاقد لفائدة الحجاج لأكثر من موسمين. وبدوره، تحدث سفير العربية السعودية بالجزائر، سامي بن عبد الله الصالح، أول أمس، عن لقاء مرتقب في السعودية بين وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى ووزير الحج السعودي، لبحث موضوع «كوطة» الجزائر من الحج لموسم 2018، وأوضح السفير على هامش يوم دراسي بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية عن لقاء قريب سيعقد بالسعودية سيجمع بين المسؤولين السابق ذكرهما، وأضاف أن الحديث حاليا ما زال مبكرا بخصوص حصة الجزائر من الحجاج، علما أنها تقدر حاليا بـ 36 ألف حاج، ويحتمل أن ترفع إلى 40 ألف حاج بحكم قرب انتهاء أعمال التوسعة في الحرم المكي.