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لا تعيينات في المناصب السامية دون موافقته

ولد عباس يبحث عن إحكام قبضته على المنتخبين المحليين

  15 ديسمبر 2017 - 18:40   قرئ 25 مرة   0 تعليق   الوطني
ولد عباس يبحث عن إحكام قبضته على المنتخبين المحليين

قبل أربعة أشهر من انعقاد دورة اللجنة المركزية، يواصل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، بذل مجهودات حثيثة من أجل إحكام قبضته على المناصب القيادية والمسؤولية في الحزب وكذا المؤسسات المنتخبة، حيث منع رؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية من تعيين منتخبي الحزب في مناصب مسؤولية دون موافقته.

أمر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية، تقديم اقتراحاتهم بخصوص مناصب المسؤولية وذلك في إطار عملية تنصيب هياكل المجالس المحلية التي انتخبت بتاريخ الـ23 نوفمبر المنصرم. وشدّد ولد عباس، في تعليمة موجهة إلى المنتخبين الجدد، على أنّ أي تعيين يجب أن يخضع لموافقة الأمين العام للحزب. وتُقرأ تعليمة خليفة عمار سعداني، على أنها تدخل في إطار مساعي منه لتحديد قائمة المنتخبين المحليين الذين بإمكانهم الترشّح لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، المقررة نهاية سنة 2018، التي يرغب أن يحصرها في الموالين له، كما يهدف أمين عام الأفلان، إلى «تطهير» محيطه، قبيل انعقاد الدورة العادية للجنة المركزية، من خلال تعيين أشخاص موالين له في مناصب المسؤولية، مثلما فعل خلال عملية تنصيب هياكل المجلس الشعبي الوطني بعد انتخابات الرابع ماي الفارط، حيث يحاول أن يفرض أعضاء اللجنة المركزية في المناصب كطريقة لإرضائهم وضمان حيادهم. ويخشى ولد عباس، أيّ محاولات لتأليب الرأي العام داخل الحزب يهدف إلى حياكة انقلاب عليه يوم 19 مارس المقبل، وهو تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة المركزية. وكانت مصادر متطابقة قد أفادت أنّ ولد عباس، قد تلقّى شكاوى من منتخبين محليين جدد، اشتكوا تهميشهم من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية، وأخلّوا بالتحالفات التي انعقدت لا سيما من أجل انتخاب رؤساء المجالس الشعبية الولائية. وتأتي تعليمات ولد عباس، في إطار مسالك استراتيجية لـ»الهروب» من احتمال «سحب الثقة» منه في دورة الـ18 مارس المقبل، لا سيما وأنّ عملية جمع التوقيعات من قبل أعضاء اللجنة المركزية كانت قد سارت بشكل متسارع وبلغ عدد الموقّعين الـ100 عضو، وذلك بعد انتفاضتهم على قوائم الترشيحات خلال الانتخابات المحلية الماضية.

حكيمة. ذ
 

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