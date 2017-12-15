بسبب عدم إطلاع قاضي الجلسة على الملف

تأجيل قضية «بن حديد» إل الثامن مارس المقبل

قررت محكمة سيدي امحمد أمس، تأجيل ملف قضية الجنرال «بن حديد» إل جلسة 8 مارس المقبل، بسبب إعادة تشكيل هيئة المحكمة، لأن القاضي الذي ترأس جلسة الخميس غير مطلع عل الملف القضائي.

يواجه المتهم الحالي جنحة إهانة هيئة نظامية، فيما كان قاضي التحقيق سابقا قد أسقط عنه بعض التهم بعد استفادته من الإفراج المؤقت بسبب تدهور حالته الصحية خلال وجوده بسجن الحراش، وقد دخل الجنرال بن حديد في إضراب عن الطعام والدواء، احتجاجا على رفض نقله إلى المستشفى للعلاج وإجراء فحوص طبيّة بعد تدهور حالته الصحيّة، خاصة بعد رفض طلب الإفراج الذي تقدم به دفاعه على مستوى غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة. وللإشارة فإن الجنرال بن حديد قد تم توقيفه بتاريخ 30 سبتمبر 2015 من قبل رجال الشرطة وعناصر من الدرك، حينما كان على متن سيارته، وتم اقتياده لفرقة الدرك بالشراقة بالعاصمة دون إعلامه بأسباب التوقيف، بسبب التصريحات التي أدلى بها الضابط السامي المتقاعد لـ «راديو مغرب». ويعتبر بن حديد ثاني ضابط سام سابق بالجيش يعتقل بعد الجنرال حسان، الذي تم توقيفه ببيته بشاطوناف بالعاصمة يوم 28 أوت 2015.