في ثالث زيارة ميدانية له منذ توليه منصب الوزير الأول

أويحيى بأدرار لتدشين مشروعين استراتيجيين في الغاز والإسمنت

اختار الوزير الأول أحمد أويحيى أن تكون ثالث محطّة تفقدّية له منذ توليه زمام الوزارة الأولى بأقصى جنوب الوطن، حيث سيحلّ اليوم بمنطقة رقان بولاية أدرار في زيارة عمل، يكون فيها مرفوقا بوفد وزاري هام، سيقوم خلالها بتدشين الحقل الغازي الجديد المسمى «شمال رقان»، كما سيدشّن مصنعا جديدا للإسمنت في بلدية «تيمقطن».

بعد الزيارة التفقّدية التي أداها إلى ولاية الجزائر العاصمة وقبلها وهران، يحلّ الوزير الأوّل أحمد أويحيى، اليوم، بولاية أدرار لتدشين حقل غازي برقان جنوب الولاية، الذي سيدخل حيّز الاستغلال التجريبي قريبا، ضمن شراكة جزائرية أجنبية، حيث يمثّل الجانب الجزائري مجمع سوناطراك 40 بالمئة والجانب الأجنبي كلّ من شركة «ريبسول» الاسبانية بنسبة 25.11 بالمئة و»أر.دي.أو» بنسبة 9.51 بالمئة و»إيدسون» 11.25 بالمئة. ومعلوم أنّ أحمد أويحيى بدا قليل التنقّل إلى الميدان مقارنة بسابقه عبد المالك سلال، ولا يتنقّل خليفة عبد المجيد تبّون إلّا لتدشين المشاريع ذات البعد الاستراتيجي أو زيارات لها أبعاد اقتصادية واجتماعية، حيث يكتسي المجمع الغازي برقان جنوب ولاية أدرار، الذي سيدشنه اليوم، أهمية اقتصادية معتبرة لما يشكله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من حيث المنتجات الطاقوية، وأيضا مساهمته في دفع التنمية المحلية، حيث سينتج المركب، الذي يسيره «مجمع رقان» نحو 8.244 مليون متر مكعب من الغاز يوميا و 148 برميل يوميا من المكثفات، في حين يتوقع مخطط تطوير الحقل الوصول إلى أكثر من 2 مليار متر مكعب من الغاز سنويا على مدى 12 سنة، وتقدر احتياطات هذا الحقل الغازي الذي يضم آبار رقان شمال وكحلوش جنوب وسالي وتيوليلين وأزرافيل جنوب- شرق ما يقارب 88.6 مليار م3 منها 55 مليار م3 مسترجعة، وقد انطلقت عملية تجسيد هذا المشروع الغازي منذ 2012 بعد أن أوكلت مهمة إنجازه لمجمع بيتروفاك. يتضمن العقد المبرم مع مجمع «بتروفاك» إنجاز شبكة لجمع الغاز وخط لضخ الغاز الموجه للبيع يمتد على مسافة 74 كيلومترا. بالنسبة لمصنع الاسمنت الجديد، الذي سيدشنه الوزير الأول، والواقع ببلدية «تيمقطن» الواقعة بإقليم تيديكلت على بعد 260 كلم شرق عاصمة ولاية أدرار بشراكة جزائرية صينية. تبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المشروع الضخم 1.5 مليون طن سنويا خلال الشطر الأول، لترتفع في الشطر الثاني إلى 3 ملايين طن سنويا، في حين قدرت القيمة الإجمالية لمبلغ الاستثمار المخصص لإنجاز المشروع بـ 21 مليار دج، ومن المرتقب أن يوفر مصنع تيمقطن جميع أنواع الإسمنت، حيث من المنتظر أن يدخل مرحلة التصدير نحو الخارج مستقبلا، خاصة نحو الدول الإفريقية بعد تحقيق الاكتفاء المحلي والجهوي بمنطقة الجنوب الكبير، ليواكب بذلك التوجهات الرامية إلى تشجيع الصادرات خارج المحروقات التي تعتمد عليها الحكومة الجزائرية حاليا في ظل تذبذب سوق النفط. ينتظر من المشروع توفير أزيد من ألف منصب شغل منها 400 منصب دائم و700 منصب مؤقت، حيث يتبع في تسييره إلى مجمع مؤسسات الهامل سيدي موسى بأدرار، هذا الأخير الذي يضمن بدوره توفير 3500 منصب عمل مباشر بالولاية في مختلف المؤسسات التابعة إلى المجمع، والناشطة عبر مختلف أقاليم الولاية، التي كان آخرها مصنع تزليزة للمياه المعدنية الواقع بإقليم قورارة شمال عاصمة الولاية. ويتطلع سكان المنطقة إلى أن يساهم المصنع في الحد من الارتفاع الجنوني الذي تشهده مواد البناء، التي في مقدمتها مادة الإسمنت، لا سيما أنه يعدّ نموذجا مثاليا للاستثمار الصناعي المنتج بمنطقة الجنوب الكبير، كونه الأول من نوعه بالجنوب الكبير في هذا الإطار، سيسمح له بأن يجعل الأسعار تنافسية وفي متناول الجميع لكونها ستكون مشابهة لأسعار هذه المادة في مختلف مصانع الخواص عبر الوطن.