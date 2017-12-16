مستشار السّفير الفلسطيني يشكر الشعب الجزائري ويوّجه رسالة إلى ترامب

ألقى بشير أبو حطب مستشار السفير الفلسطيني، كلمته في القاعة البيضاوية التي تحتضن اليوم الوقفة التضامية مع القدس المحتلة.

وكانت كلمته للشعب الجزائري كالتالي: “أحيي الشعب الجزائري أبناء ديدوش وعميروش هذا المشهد الذي لا نراه إلا في الجزائر،

بأجيالها المتتالية شيوخها وابنائها ونسائها واطفالها، اقتسمتم معنا الرغيف والنزيف والبندقية.”

وتابع المستشار:” الفلسطينيين جزء من الجزائريين نشكركم على الوقفة التي ترفضون فيها قرار ترامب”.

كما وجه كلمة للرئيس الأمريكي قائلا:”اوجه رسالة للرئيس ترامب لقد مستتكم كرامة الامة”

أما الرسالة الثانية:” يا بني صهيون ومن وقف الى جانبهم مهما علوتم في الارض فان علوكم له تدبيرا” .

الرسالة الثالثة :”المتخاذلين عن مساندة فلسطين سيجل التاريخ بحروف سوداء كل من ترك فلسطين”.