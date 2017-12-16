هامل: الشرطة العربية قادرة على أن ترتقي لأعلى المراتب

احتفلت اليوم السبت، المديرية العامة للشرطة باليوم العربي للشرطة بشاطوناف وحضر الحفل العديد من الشخصيات

وقال اللواء عبد الغاني هامل خلال كلمة ألقاها، أن الاحتفال بهذه المناسبة يمثل محطة تاريخية بارزة، الهدف منها التأكيد على مدى الحرص على تقوية العلاقات بين الدول العربية الشقيقة

وذلك تماشيا مع السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة

الذي يحرص على تقوية اللحمة بين الأشقاء العرب دولا وحكومات وشعوبا، خاصة فيما يتعلق ببسط الأمن.

وأكد اللواء هامل، أن أجهزة الشرطة العربية قادرة فعلا على أنّ ترتقي لأعلى المراتب

بفضل مساعي قياداتها والتكيف السلس مع مايعرفه العالم من تحولات على أكثر من صعيد.